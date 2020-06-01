إيطاليا و"كورونا".. تراجع في الإصابات وارتفاع بالوفيات

عدد الموتى بسبب الفيروس بلغ 33.475

ذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ارتفع بواقع 60 حالة، اليوم (الاثنين)، مقابل 75 حالة في أمس، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 178 حالة فقط من 355 حالة سُجلت أمس.

وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير الماضي، يبلغ الآن 33475، فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233197 وهو سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.