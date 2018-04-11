كشفت وزارة السياحة والطيران في فيتنام، عن استئناف حركة الطيران الداخلي كمرحلة أولى، بدءاً من الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يومًا. وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وبذلك تكون فيتنام هي أحدث الدول التي قررت استئناف الطيران بعد الصين وكمبوديا والإمارات وروسيا ولبنان.

6 دول أعادت حركة الطيران رغم انتشار كورونا.. تعرّف عليها خالد خليل سبق 2020-04-11 كشفت وزارة السياحة والطيران في فيتنام، عن استئناف حركة الطيران الداخلي كمرحلة أولى، بدءاً من الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يومًا. وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وبذلك تكون فيتنام هي أحدث الدول التي قررت استئناف الطيران بعد الصين وكمبوديا والإمارات وروسيا ولبنان.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 06:45 PM

6 دول أعادت حركة الطيران رغم انتشار كورونا.. تعرّف عليها أغلبها في آسيا





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كشفت وزارة السياحة والطيران في فيتنام، عن استئناف حركة الطيران الداخلي كمرحلة أولى، بدءاً من الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يومًا. وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وبذلك تكون فيتنام هي أحدث الدول التي قررت استئناف الطيران بعد الصين وكمبوديا والإمارات وروسيا ولبنان.