ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-11
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:21 AM
ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.