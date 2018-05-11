النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى

إجراءات إضافية لمواجهة الآثار الاقتصادية لكورونا: إيقاف بدل غلاء المعيشة .. ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:21 AM

ألمانيا: 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
121

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,111
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,030
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة