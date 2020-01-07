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شاهد من "نيوم" .. رئيس هيئة الرياضة مع متسابقي رالي داكار في نقطة انطلاق "الثالثة"

"فرناندو ألونسو" يقدم أداءً رفيعاً عقب الأداء المُزري للسائق الإسباني في مرحلة البارحة

تواجد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ مع متسابقي رالي داكار السعودية 2020 في نقطة الانطلاق لبدء المرحلة الثالثة (نيوم) اليوم الثلاثاء.

وكان قد بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحق، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

ووفق التحديثات الحية للسباق فبعد الأداء المُزري للسائق الإسباني فِرناندو ألونسو (تويوتا) في مرحلة البارحة (الوَجْه – نيوم)، حيث خسر أكثر من ساعتَيْن ونصف من الوقت، ينطلق الإسباني في المرحلة الخاصة الثالثة (نيوم – نيوم) مُهاجماً، حيث يتأخر بفارق دقيقَتَيْن فقط عن زميله ناصر بن صالح العطيَّة؛ الذي يتصدَّر الفئة حالياً، وذلك بعد اجتيازه 125 كيلومتراً من المرحلة، وهو ما يُعد أداءً رفيعاً من بطل العالم السابق مرَّتيْن في الفورمولا واحد.

نيوم الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رالي داكار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من "نيوم" .. رئيس هيئة الرياضة مع متسابقي رالي داكار في نقطة انطلاق "الثالثة"
سبق

تواجد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ مع متسابقي رالي داكار السعودية 2020 في نقطة الانطلاق لبدء المرحلة الثالثة (نيوم) اليوم الثلاثاء.

وكان قد بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحق، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

ووفق التحديثات الحية للسباق فبعد الأداء المُزري للسائق الإسباني فِرناندو ألونسو (تويوتا) في مرحلة البارحة (الوَجْه – نيوم)، حيث خسر أكثر من ساعتَيْن ونصف من الوقت، ينطلق الإسباني في المرحلة الخاصة الثالثة (نيوم – نيوم) مُهاجماً، حيث يتأخر بفارق دقيقَتَيْن فقط عن زميله ناصر بن صالح العطيَّة؛ الذي يتصدَّر الفئة حالياً، وذلك بعد اجتيازه 125 كيلومتراً من المرحلة، وهو ما يُعد أداءً رفيعاً من بطل العالم السابق مرَّتيْن في الفورمولا واحد.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:03 PM

شاهد من "نيوم" .. رئيس هيئة الرياضة مع متسابقي رالي داكار في نقطة انطلاق "الثالثة"

"فرناندو ألونسو" يقدم أداءً رفيعاً عقب الأداء المُزري للسائق الإسباني في مرحلة البارحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواجد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ مع متسابقي رالي داكار السعودية 2020 في نقطة الانطلاق لبدء المرحلة الثالثة (نيوم) اليوم الثلاثاء.

وكان قد بدأ صباح اليوم انطلاق مُتسابقي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات في "رالي داكار السعودية" ضمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم" على شكل مسارٍ مُغلق يبدأ وينتهي في النُقطة نفسها شيئًا رائعًا بحق، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حُدود المسار إلى قُرب الحُدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية، أما في هذه المرحلة فسيصل المُتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباقٍ مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحَلَتيْن، سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم - نيوم".

ووفق التحديثات الحية للسباق فبعد الأداء المُزري للسائق الإسباني فِرناندو ألونسو (تويوتا) في مرحلة البارحة (الوَجْه – نيوم)، حيث خسر أكثر من ساعتَيْن ونصف من الوقت، ينطلق الإسباني في المرحلة الخاصة الثالثة (نيوم – نيوم) مُهاجماً، حيث يتأخر بفارق دقيقَتَيْن فقط عن زميله ناصر بن صالح العطيَّة؛ الذي يتصدَّر الفئة حالياً، وذلك بعد اجتيازه 125 كيلومتراً من المرحلة، وهو ما يُعد أداءً رفيعاً من بطل العالم السابق مرَّتيْن في الفورمولا واحد.

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