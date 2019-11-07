رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب المسجد الحرام
أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.