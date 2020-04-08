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الاتحاد الأوروبي: رصدنا بيانات مضللة حول "كورونا" مصدرها روسيا

قال: الهدف منها "إثارة الخوف والقلق" بين الشعوب من الفيروس

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه رصد معلومات مغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا؛ مصدرها روسيا.

وأضافت فيرا جوروفا؛ نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، أن حملة الاتحاد الأوروبي "إي يو فيرساس ديسإنفو" أو (الاتحاد الأوروبي ضد التضليل) جمعت بالفعل أكثر من معلومة مضللة على صلة بـ "الكرملين" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تتحدث جوروفا؛ عن أخبار موجّهة من جانب الدولة الروسية بسبب عدم وجود أدلى كافية على ذلك، لكنها قالت إن معلومات كثيرة تحمل وجهة نظر مؤيدة لـ "الكرملين" حول الفيروس جاءت من روسيا.

وقالت أيضاً إن هناك بيانات رسمية من جانب السلطات الروسية تم توجيهها ضد الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من تلك البيانات هو "إثارة الخوف والقلق" بين الشعوب.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي: رصدنا بيانات مضللة حول "كورونا" مصدرها روسيا
سبق

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه رصد معلومات مغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا؛ مصدرها روسيا.

وأضافت فيرا جوروفا؛ نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، أن حملة الاتحاد الأوروبي "إي يو فيرساس ديسإنفو" أو (الاتحاد الأوروبي ضد التضليل) جمعت بالفعل أكثر من معلومة مضللة على صلة بـ "الكرملين" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تتحدث جوروفا؛ عن أخبار موجّهة من جانب الدولة الروسية بسبب عدم وجود أدلى كافية على ذلك، لكنها قالت إن معلومات كثيرة تحمل وجهة نظر مؤيدة لـ "الكرملين" حول الفيروس جاءت من روسيا.

وقالت أيضاً إن هناك بيانات رسمية من جانب السلطات الروسية تم توجيهها ضد الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من تلك البيانات هو "إثارة الخوف والقلق" بين الشعوب.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:47 AM

الاتحاد الأوروبي: رصدنا بيانات مضللة حول "كورونا" مصدرها روسيا

قال: الهدف منها "إثارة الخوف والقلق" بين الشعوب من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الاتحاد الأوروبي أنه رصد معلومات مغلوطة بشأن تفشي فيروس كورونا؛ مصدرها روسيا.

وأضافت فيرا جوروفا؛ نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، أن حملة الاتحاد الأوروبي "إي يو فيرساس ديسإنفو" أو (الاتحاد الأوروبي ضد التضليل) جمعت بالفعل أكثر من معلومة مضللة على صلة بـ "الكرملين" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تتحدث جوروفا؛ عن أخبار موجّهة من جانب الدولة الروسية بسبب عدم وجود أدلى كافية على ذلك، لكنها قالت إن معلومات كثيرة تحمل وجهة نظر مؤيدة لـ "الكرملين" حول الفيروس جاءت من روسيا.

وقالت أيضاً إن هناك بيانات رسمية من جانب السلطات الروسية تم توجيهها ضد الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من تلك البيانات هو "إثارة الخوف والقلق" بين الشعوب.

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