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"الرماح" تشكر خادم الحرمين على اللفتة الأبوية تجاه الأيتام بصرف 19.6 مليون ريال

في إحدى تغريداتها عبر حسابها بـ"تويتر" سائلة الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء

رفعت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نيابةً عن أبنائنا وبناتنا الأيتام، أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - على اللفتة الأبوية الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية الوزارة، كما سألت الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عقب صدور أمر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي كشف عنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

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"الرماح" تشكر خادم الحرمين على اللفتة الأبوية تجاه الأيتام بصرف 19.6 مليون ريال
سبق

رفعت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نيابةً عن أبنائنا وبناتنا الأيتام، أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - على اللفتة الأبوية الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية الوزارة، كما سألت الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عقب صدور أمر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي كشف عنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:35 AM

"الرماح" تشكر خادم الحرمين على اللفتة الأبوية تجاه الأيتام بصرف 19.6 مليون ريال

في إحدى تغريداتها عبر حسابها بـ"تويتر" سائلة الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
13
11,738

رفعت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نيابةً عن أبنائنا وبناتنا الأيتام، أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - على اللفتة الأبوية الكريمة بصرف 19.6 مليون ريال للأيتام المشمولين برعاية الوزارة، كما سألت الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عقب صدور أمر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرف 19.6 مليون ريال لأبنائه وبناته الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي كشف عنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

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