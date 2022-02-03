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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"هيئة الاتصالات": STC تحصد جائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية لـ 2021

بعد تحقيقها المعدل الأعلى في معايير عدة.. من بينها "دعم باقات مقدمي الخدمات"

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على هامش المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" المقام بالعاصمة الرياض، تحقيق شركة الاتصالات السعودية "STC" لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال عام 2021، حيث سلم محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي درع الجائزة لرئيس مجلس إدارة الشركة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن الجائزة تعزز توجهها نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأعلى جودة بما يسهم في تقديم قاعدة صلبة للألعاب الإلكترونية في المملكة، كما تعمل على تحقيق التنافسية والاستقرار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التزامها بنشر البيانات بكل شفافية ووضوح لتحقيق البيئة الأفضل للألعاب الإلكترونية عبر دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار والابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وبيّنت أن فوز الشركة يأتي بعد تحقيقها المعدل الأعلى في قياس مجموعة من المعايير منها: استضافة الألعاب الإلكترونية محلياً، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.
وأشارت إلى استمرارية الجائزة ودورها في تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما يضمن توفير أجود الخدمات لمجتمع اللاعبين والخيارات المتاحة لهم، حيث أسهمت مبادرة game mode في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب، إلى جانب إتاحة الدفع المباشر لخمسة ألعاب إلكترونية.

يذكر أن الجائزة تأتي في إطار اهتمام هيئة الاتصالات بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وسعيها لتحسين تجربة اللاعبين ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، إلى جانب تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات STC

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات": STC تحصد جائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية لـ 2021
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على هامش المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" المقام بالعاصمة الرياض، تحقيق شركة الاتصالات السعودية "STC" لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال عام 2021، حيث سلم محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي درع الجائزة لرئيس مجلس إدارة الشركة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن الجائزة تعزز توجهها نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأعلى جودة بما يسهم في تقديم قاعدة صلبة للألعاب الإلكترونية في المملكة، كما تعمل على تحقيق التنافسية والاستقرار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التزامها بنشر البيانات بكل شفافية ووضوح لتحقيق البيئة الأفضل للألعاب الإلكترونية عبر دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار والابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وبيّنت أن فوز الشركة يأتي بعد تحقيقها المعدل الأعلى في قياس مجموعة من المعايير منها: استضافة الألعاب الإلكترونية محلياً، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.
وأشارت إلى استمرارية الجائزة ودورها في تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما يضمن توفير أجود الخدمات لمجتمع اللاعبين والخيارات المتاحة لهم، حيث أسهمت مبادرة game mode في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب، إلى جانب إتاحة الدفع المباشر لخمسة ألعاب إلكترونية.

يذكر أن الجائزة تأتي في إطار اهتمام هيئة الاتصالات بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وسعيها لتحسين تجربة اللاعبين ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، إلى جانب تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:50 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:40 AM

"هيئة الاتصالات": STC تحصد جائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية لـ 2021

بعد تحقيقها المعدل الأعلى في معايير عدة.. من بينها "دعم باقات مقدمي الخدمات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على هامش المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" المقام بالعاصمة الرياض، تحقيق شركة الاتصالات السعودية "STC" لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال عام 2021، حيث سلم محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي درع الجائزة لرئيس مجلس إدارة الشركة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن الجائزة تعزز توجهها نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأعلى جودة بما يسهم في تقديم قاعدة صلبة للألعاب الإلكترونية في المملكة، كما تعمل على تحقيق التنافسية والاستقرار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع التزامها بنشر البيانات بكل شفافية ووضوح لتحقيق البيئة الأفضل للألعاب الإلكترونية عبر دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار والابتكار في مجال الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وبيّنت أن فوز الشركة يأتي بعد تحقيقها المعدل الأعلى في قياس مجموعة من المعايير منها: استضافة الألعاب الإلكترونية محلياً، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.
وأشارت إلى استمرارية الجائزة ودورها في تحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما يضمن توفير أجود الخدمات لمجتمع اللاعبين والخيارات المتاحة لهم، حيث أسهمت مبادرة game mode في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب، إلى جانب إتاحة الدفع المباشر لخمسة ألعاب إلكترونية.

يذكر أن الجائزة تأتي في إطار اهتمام هيئة الاتصالات بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وسعيها لتحسين تجربة اللاعبين ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، إلى جانب تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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