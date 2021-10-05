النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم"

فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي تمكن من استخراجها

‬قالت مديرية الصحة في جازان إن فريقاً طبياً مكوناً من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال والمناظير بمستشفى الملك فهد المركزي، تمكنوا من استخراج قرص معدني (بطارية ليثيوم) من مري طفل، كان قد ابتلعها، وذلك من خلال إجراء جراحي متقدم بالمناظير المرنة والصلبة وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، ذكرت بأن حالة الطفل تم عرضها على الفريق الطبي من خلال خدمة الطب الاتصالي من أحد المستشفيات الطرفية وهو يعاني من الآلام حادة في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود قرص معدني (بطارية ليثيوم) في الصدر، كان قد ابتلعها الطفل قبل حضوره إلى المستشفى بـ٢٤ ساعة واستقرت داخل المري، مما توجب على الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة للطفل تم فيها استخراج القرص المعدني بواسطة جهاز المنظار من داخل المري من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأوضحت أن الطفل خضع للمتابعة بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم"
سبق

‬قالت مديرية الصحة في جازان إن فريقاً طبياً مكوناً من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال والمناظير بمستشفى الملك فهد المركزي، تمكنوا من استخراج قرص معدني (بطارية ليثيوم) من مري طفل، كان قد ابتلعها، وذلك من خلال إجراء جراحي متقدم بالمناظير المرنة والصلبة وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، ذكرت بأن حالة الطفل تم عرضها على الفريق الطبي من خلال خدمة الطب الاتصالي من أحد المستشفيات الطرفية وهو يعاني من الآلام حادة في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود قرص معدني (بطارية ليثيوم) في الصدر، كان قد ابتلعها الطفل قبل حضوره إلى المستشفى بـ٢٤ ساعة واستقرت داخل المري، مما توجب على الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة للطفل تم فيها استخراج القرص المعدني بواسطة جهاز المنظار من داخل المري من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأوضحت أن الطفل خضع للمتابعة بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:31 PM

جازان.. نجاة طفل من الموت بعد ابتلاع "بطارية ليثيوم"

فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي تمكن من استخراجها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
1,290

‬قالت مديرية الصحة في جازان إن فريقاً طبياً مكوناً من أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال والمناظير بمستشفى الملك فهد المركزي، تمكنوا من استخراج قرص معدني (بطارية ليثيوم) من مري طفل، كان قد ابتلعها، وذلك من خلال إجراء جراحي متقدم بالمناظير المرنة والصلبة وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، ذكرت بأن حالة الطفل تم عرضها على الفريق الطبي من خلال خدمة الطب الاتصالي من أحد المستشفيات الطرفية وهو يعاني من الآلام حادة في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين وجود قرص معدني (بطارية ليثيوم) في الصدر، كان قد ابتلعها الطفل قبل حضوره إلى المستشفى بـ٢٤ ساعة واستقرت داخل المري، مما توجب على الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة للطفل تم فيها استخراج القرص المعدني بواسطة جهاز المنظار من داخل المري من دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأوضحت أن الطفل خضع للمتابعة بقسم التنويم من قبل الفريق الطبي وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة