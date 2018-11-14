"مدني عسير" يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية

خاصة مع التوقعات بحالات ماطرة خلال إجازة نهاية الأسبوع

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، لاسيما خلال إجازة نهاية الأسبوع التي قد تصادف معها حالات ماطرة بحسب التوقعات الجوية.

صرح بذلك نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالإله بن سعيد الشهراني، مضيفاً أن المديرية دعت الجميع للتقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات للسلامة من قبل الدفاع المدني ومراقبة صغار السن أثناء التنزه، متمنين السلامة للجميع.