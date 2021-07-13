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بما يتناسب مع أعداد الحجاج.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

25 مساراً بصحن المطاف و4 مسارات بالدور الأرضي و5 مسارات بالدور الأول

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدورين الأرضي والأول بالمسجد الحرام؛ لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه جرت إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مساراً بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتَي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: إن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

يأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بما يتناسب مع أعداد الحجاج.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام
سبق

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدورين الأرضي والأول بالمسجد الحرام؛ لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه جرت إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مساراً بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتَي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: إن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

يأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
08:43 AM

بما يتناسب مع أعداد الحجاج.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

25 مساراً بصحن المطاف و4 مسارات بالدور الأرضي و5 مسارات بالدور الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدورين الأرضي والأول بالمسجد الحرام؛ لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه جرت إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مساراً بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتَي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: إن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد، إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

يأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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