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ألمانيا تبطل مفعول قنبلة عُثر عليها في قطار

الشرطة تحفظت على الإدلاء بمعلومات

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم (السبت)، أنها أبطلت مفعول عبوة مريبة عُثر عليها على متن قطار إقليمي ليل أمس قرب مدينة كولونيا بغرب البلاد.

وبينت الشرطة في بيان نقلته "رويترز" أنه لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن الخطر المحتمل إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت صحيفة "بيلد" قد أشارت إلى أن العبوة قنبلة بدائية الصنع كان بوسعها التسبب في إصابات بالغة.

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ألمانيا تبطل مفعول قنبلة عُثر عليها في قطار
سبق

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم (السبت)، أنها أبطلت مفعول عبوة مريبة عُثر عليها على متن قطار إقليمي ليل أمس قرب مدينة كولونيا بغرب البلاد.

وبينت الشرطة في بيان نقلته "رويترز" أنه لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن الخطر المحتمل إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت صحيفة "بيلد" قد أشارت إلى أن العبوة قنبلة بدائية الصنع كان بوسعها التسبب في إصابات بالغة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
05:25 PM

ألمانيا تبطل مفعول قنبلة عُثر عليها في قطار

الشرطة تحفظت على الإدلاء بمعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم (السبت)، أنها أبطلت مفعول عبوة مريبة عُثر عليها على متن قطار إقليمي ليل أمس قرب مدينة كولونيا بغرب البلاد.

وبينت الشرطة في بيان نقلته "رويترز" أنه لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن الخطر المحتمل إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت صحيفة "بيلد" قد أشارت إلى أن العبوة قنبلة بدائية الصنع كان بوسعها التسبب في إصابات بالغة.

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