"الإفتاء المصرية": موعد العيد يحدد بعد مغرب اليوم.. نتيجة الرؤية الشرعية

فلكياً.. أول أيام عيد الفطر المبارك غداً الثلاثاء

قالت دار الإفتاء المصرية رداً على سؤال: ما هو موعد أول يوم من عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الأربعاء؟ "اليوم نستطلع هلال شهر شوال بإذن الله، وسيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد العيد بعد المغرب في بث مباشر على الصفحة وعلى التلفزيون المصري".

فيما قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، وفقاً لموقع "صدى البلد": إن اليوم الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان، مشيراً إلى أن شهر رمضان هذا العام 29 يوماً فلكياً.

وأضاف "القاضي" أن "أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة ولا تخطئ في حساب بداية ونهاية الشهور الهجرية، مشيراً إلى أن لجان رصد الهلال ستنتشر في محافظات الجمهورية بعد غروب شمس اليوم، لاستطلاع هلال شوال، ويكون القول الفصل في النهاية إلى دار الإفتاء، لتعلن ما تراه في الرؤية.