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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.7 مليارات ريال لأكثر من 246 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 51.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 246 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، الجزيرة ريت، صادرات، الخليج للتدريب، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، نادك، صناعة الورق، جدوى ريت الحرمين، وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و5.29%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الإنماء، الكابلات السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، سيرا، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8036.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 324 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 51.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 246 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، الجزيرة ريت، صادرات، الخليج للتدريب، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، نادك، صناعة الورق، جدوى ريت الحرمين، وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و5.29%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الإنماء، الكابلات السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، سيرا، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8036.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 324 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.7 مليارات ريال لأكثر من 246 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 51.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 246 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، الجزيرة ريت، صادرات، الخليج للتدريب، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، نادك، صناعة الورق، جدوى ريت الحرمين، وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و5.29%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الإنماء، الكابلات السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، سيرا، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8036.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 324 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

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