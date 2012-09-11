النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قوات الأفواج" تفتك بالمهرِّبين بجازان و"سناب الداخلية" يوثّق

بعد محاولة مجهولين تهريب كميات من القات أُخفيت باحترافية

وثّق سناب وزارة الداخلية، جهود رجال قوات الأفواج الأمنية، في ضبط كميات من المهرّبات والمخالفين، بمحافظات جازان الحدودية.

وعبر مقاطع فيديو مصوّرة، نشرها سناب وزارة الداخلية الرسمي، فقد تمّ ضبط عددٍ من المجهولين الأفارقة، بحوزتهم كميات من نبات القات المحذور، كما تمّ ضبط كميات أخرى من القات، تمّ إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية، داخل مركبات، إلا أن الحس الأمني العالي لدى رجال الأفواج، كان لتلك الحِيَل بالمرصاد، وتمّ إحباط تهريبها.

ونجحت قوات الأفواج في ضبط المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة، بعد مباشرتها العمل في المحافظة الجبلية الحدودية، إضافة إلى نجاحها في تقليص عمليات التهريب.

يُذكر أن قوات الأفواج الأمنية، هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية، وتختص بحروب العصابات، والمناطق الجبلية والحدودية، ومن مهامها التصدّي لنشاطات تهريب المخدرات، والأسلحة، ومحاولات التسلل عبر الحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قوات الأفواج" تفتك بالمهرِّبين بجازان و"سناب الداخلية" يوثّق
سبق

وثّق سناب وزارة الداخلية، جهود رجال قوات الأفواج الأمنية، في ضبط كميات من المهرّبات والمخالفين، بمحافظات جازان الحدودية.

وعبر مقاطع فيديو مصوّرة، نشرها سناب وزارة الداخلية الرسمي، فقد تمّ ضبط عددٍ من المجهولين الأفارقة، بحوزتهم كميات من نبات القات المحذور، كما تمّ ضبط كميات أخرى من القات، تمّ إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية، داخل مركبات، إلا أن الحس الأمني العالي لدى رجال الأفواج، كان لتلك الحِيَل بالمرصاد، وتمّ إحباط تهريبها.

ونجحت قوات الأفواج في ضبط المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة، بعد مباشرتها العمل في المحافظة الجبلية الحدودية، إضافة إلى نجاحها في تقليص عمليات التهريب.

يُذكر أن قوات الأفواج الأمنية، هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية، وتختص بحروب العصابات، والمناطق الجبلية والحدودية، ومن مهامها التصدّي لنشاطات تهريب المخدرات، والأسلحة، ومحاولات التسلل عبر الحدود.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:03 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
01:14 PM

"قوات الأفواج" تفتك بالمهرِّبين بجازان و"سناب الداخلية" يوثّق

بعد محاولة مجهولين تهريب كميات من القات أُخفيت باحترافية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
1
1,846

وثّق سناب وزارة الداخلية، جهود رجال قوات الأفواج الأمنية، في ضبط كميات من المهرّبات والمخالفين، بمحافظات جازان الحدودية.

وعبر مقاطع فيديو مصوّرة، نشرها سناب وزارة الداخلية الرسمي، فقد تمّ ضبط عددٍ من المجهولين الأفارقة، بحوزتهم كميات من نبات القات المحذور، كما تمّ ضبط كميات أخرى من القات، تمّ إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية، داخل مركبات، إلا أن الحس الأمني العالي لدى رجال الأفواج، كان لتلك الحِيَل بالمرصاد، وتمّ إحباط تهريبها.

ونجحت قوات الأفواج في ضبط المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة، بعد مباشرتها العمل في المحافظة الجبلية الحدودية، إضافة إلى نجاحها في تقليص عمليات التهريب.

يُذكر أن قوات الأفواج الأمنية، هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية، وتختص بحروب العصابات، والمناطق الجبلية والحدودية، ومن مهامها التصدّي لنشاطات تهريب المخدرات، والأسلحة، ومحاولات التسلل عبر الحدود.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,278
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,694
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,592
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,082

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة