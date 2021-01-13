النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3

إضافة إلى إيقاف مسؤول آخر بالقادسية مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات.

ونص القرار الأول على إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي "الأهلي" مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على خلفية محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مسؤول نادي "القادسية"، محمد الصالح، مباراة واحدة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال؛ بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس.

وقد أوقفت اللجنة مسؤول نادي "القادسية" خالد المرشود، ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ مسيئة نحو لاعب من الفريق المنافس.

وغرّمت اللجنة نادي "الفيصلي" 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإلزام نادي "الحزم" بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبي فريق نادي "الحزم" على ستة إنذارات أثناء المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات.

ونص القرار الأول على إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي "الأهلي" مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على خلفية محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مسؤول نادي "القادسية"، محمد الصالح، مباراة واحدة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال؛ بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس.

وقد أوقفت اللجنة مسؤول نادي "القادسية" خالد المرشود، ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ مسيئة نحو لاعب من الفريق المنافس.

وغرّمت اللجنة نادي "الفيصلي" 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإلزام نادي "الحزم" بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبي فريق نادي "الحزم" على ستة إنذارات أثناء المباراة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
02:09 PM

واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3

إضافة إلى إيقاف مسؤول آخر بالقادسية مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,524

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات.

ونص القرار الأول على إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي "الأهلي" مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على خلفية محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مسؤول نادي "القادسية"، محمد الصالح، مباراة واحدة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال؛ بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس.

وقد أوقفت اللجنة مسؤول نادي "القادسية" خالد المرشود، ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ مسيئة نحو لاعب من الفريق المنافس.

وغرّمت اللجنة نادي "الفيصلي" 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإلزام نادي "الحزم" بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبي فريق نادي "الحزم" على ستة إنذارات أثناء المباراة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,777

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة