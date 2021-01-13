واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3

إضافة إلى إيقاف مسؤول آخر بالقادسية مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات.

ونص القرار الأول على إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي "الأهلي" مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على خلفية محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مسؤول نادي "القادسية"، محمد الصالح، مباراة واحدة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال؛ بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس.

وقد أوقفت اللجنة مسؤول نادي "القادسية" خالد المرشود، ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ مسيئة نحو لاعب من الفريق المنافس.

وغرّمت اللجنة نادي "الفيصلي" 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإلزام نادي "الحزم" بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبي فريق نادي "الحزم" على ستة إنذارات أثناء المباراة.