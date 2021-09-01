النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي

يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة.. خلال منصة للحوار والنقاش

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي المنعقد في فندق إنتركونتننتال برلين - ألمانيا في الفترة من 1 - 3 سبتمبر.

ويسعى المنتدى، الذي يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة، إلى توفير منصة للحوار والنقاش حول مستقبل صناعة الضيافة.

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في المنتدى للتعريف بالتطور والنمو الذي تشهده صناعة السياحة في المملكة، وإطلاع المستثمرين على المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي في جلسة حوار فردية بعنوان "دعم التنمية المستدامة"، وستركز محاور الجلسة على جهود المملكة العربية السعودية نحو إيجاد سوق سياحي مستدام يجمع بين المشاريع التنموية والتطويرية المتزنة وبين الحفاظ على بيئة المملكة ومواردها الطبيعية.

وقال وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار: الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين المحليين والأجانب كثيرة ومتنوعة، وبمجرد استثمارها يصبح المستثمر شريكاً مباشراً في تنمية وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ، وباعتبارها أكبر منطقة جذب سياحي غير مستغلة في العالم والحاضنة لأضخم المشاريع السياحية، فإن المملكة العربية السعودية تقدم فرصاً استثمارية هائلة.

وأضاف: المنتدى سيكون فرصة للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة أثناء الجائحة، ومنها استراتيجية جاهزية الوجهات السياحية وتطويرها، ضمن استعداداتها للعودة إلى استقبال السياح الأجانب مرة أخرى.


وسيمثل المملكة العربية السعودية في الجناح الخاص بها في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي 2021 كلّ من وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والمشاريع السعودية الكبرى تحت مظلة "استثمر في السعودية"، الراعي الحكومي للمنتدى.

ويتيح جناح "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين من رواد المنتدى فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بحضور ممثلي الجهات المشاركة طوال أيام المنتدى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي المنعقد في فندق إنتركونتننتال برلين - ألمانيا في الفترة من 1 - 3 سبتمبر.

ويسعى المنتدى، الذي يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة، إلى توفير منصة للحوار والنقاش حول مستقبل صناعة الضيافة.

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في المنتدى للتعريف بالتطور والنمو الذي تشهده صناعة السياحة في المملكة، وإطلاع المستثمرين على المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي في جلسة حوار فردية بعنوان "دعم التنمية المستدامة"، وستركز محاور الجلسة على جهود المملكة العربية السعودية نحو إيجاد سوق سياحي مستدام يجمع بين المشاريع التنموية والتطويرية المتزنة وبين الحفاظ على بيئة المملكة ومواردها الطبيعية.

وقال وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار: الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين المحليين والأجانب كثيرة ومتنوعة، وبمجرد استثمارها يصبح المستثمر شريكاً مباشراً في تنمية وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ، وباعتبارها أكبر منطقة جذب سياحي غير مستغلة في العالم والحاضنة لأضخم المشاريع السياحية، فإن المملكة العربية السعودية تقدم فرصاً استثمارية هائلة.

وأضاف: المنتدى سيكون فرصة للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة أثناء الجائحة، ومنها استراتيجية جاهزية الوجهات السياحية وتطويرها، ضمن استعداداتها للعودة إلى استقبال السياح الأجانب مرة أخرى.


وسيمثل المملكة العربية السعودية في الجناح الخاص بها في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي 2021 كلّ من وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والمشاريع السعودية الكبرى تحت مظلة "استثمر في السعودية"، الراعي الحكومي للمنتدى.

ويتيح جناح "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين من رواد المنتدى فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بحضور ممثلي الجهات المشاركة طوال أيام المنتدى.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:45 PM

وزارة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي

يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة.. خلال منصة للحوار والنقاش

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
170

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي المنعقد في فندق إنتركونتننتال برلين - ألمانيا في الفترة من 1 - 3 سبتمبر.

ويسعى المنتدى، الذي يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة، إلى توفير منصة للحوار والنقاش حول مستقبل صناعة الضيافة.

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في المنتدى للتعريف بالتطور والنمو الذي تشهده صناعة السياحة في المملكة، وإطلاع المستثمرين على المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي في جلسة حوار فردية بعنوان "دعم التنمية المستدامة"، وستركز محاور الجلسة على جهود المملكة العربية السعودية نحو إيجاد سوق سياحي مستدام يجمع بين المشاريع التنموية والتطويرية المتزنة وبين الحفاظ على بيئة المملكة ومواردها الطبيعية.

وقال وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار: الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين المحليين والأجانب كثيرة ومتنوعة، وبمجرد استثمارها يصبح المستثمر شريكاً مباشراً في تنمية وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ، وباعتبارها أكبر منطقة جذب سياحي غير مستغلة في العالم والحاضنة لأضخم المشاريع السياحية، فإن المملكة العربية السعودية تقدم فرصاً استثمارية هائلة.

وأضاف: المنتدى سيكون فرصة للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة أثناء الجائحة، ومنها استراتيجية جاهزية الوجهات السياحية وتطويرها، ضمن استعداداتها للعودة إلى استقبال السياح الأجانب مرة أخرى.


وسيمثل المملكة العربية السعودية في الجناح الخاص بها في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي 2021 كلّ من وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والمشاريع السعودية الكبرى تحت مظلة "استثمر في السعودية"، الراعي الحكومي للمنتدى.

ويتيح جناح "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين من رواد المنتدى فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بحضور ممثلي الجهات المشاركة طوال أيام المنتدى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة