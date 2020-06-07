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هكذا نجحت اليابان في السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"

"تجربة لم تكن سهلة" لكنها نجحت في خفض معدل الوفيات

"التجربة لم تكن سهلة"، لهذه الجملة استعرضت مديرة قسم إدارة الأزمات الصحية في المعهد الوطني الياباني للصحة العامة، تومويا سايتو، تجربة بلادها في التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت تومايا سايتو في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، السبت: إن المتابعة المضنية للمرضى والتقاليد الاجتماعية ساعدت على خفض معدل الوفيات.

وأضافت "سايتو": "الإجراءات التي اتخذتها اليابان خلال الجائحة جاءت بنتائج إيجابية؛ حيث شهدنا 903 حالات وفاة؛ مما يجعل معدل الوفيات 0.72 لكل 100 ألف شخص؛ وهو أقل من أي دولة أخرى".

ومضت تقول: "المبدأ الأول للسيطرة على المرض هو الكشف المبكر، والاستجابة السريعة".

وترى "سايتو" -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن من حسن حظ اليابان "أن لديها 469 مركزًا للصحة العامة المحلية، مع أكثر من 25 ألف موظف، يعملون بجد لإجراء تتبع الاتصال حتى قبل أن ينتشر الفيروس في البلاد، ومن قبل أن توجد تطبيقات تتبع".

وأوضحت أن اليابان أدركت "في مرحلة مبكرة أن الجهود المبذولة للعثور على الحالات المصابة من خلال اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى؛ لم تكن فعالة بشكل خاص".

وأشارت إلى أن "حكومة اليابان لم تكن لتملك السلطة القانونية لتنفيذ تدابير قوية مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول"؛ فكانت جميع قيود السفر المعلنة طوعية.

وخلصت إلى أن ما استطاعت الحكومة فعله هو "إطلاع الجمهور على مزيد من المعلومات حول المرض بطريقة سهلة الفهم".

اليابان فيروس كورونا الجديد

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هكذا نجحت اليابان في السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"
سبق

"التجربة لم تكن سهلة"، لهذه الجملة استعرضت مديرة قسم إدارة الأزمات الصحية في المعهد الوطني الياباني للصحة العامة، تومويا سايتو، تجربة بلادها في التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت تومايا سايتو في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، السبت: إن المتابعة المضنية للمرضى والتقاليد الاجتماعية ساعدت على خفض معدل الوفيات.

وأضافت "سايتو": "الإجراءات التي اتخذتها اليابان خلال الجائحة جاءت بنتائج إيجابية؛ حيث شهدنا 903 حالات وفاة؛ مما يجعل معدل الوفيات 0.72 لكل 100 ألف شخص؛ وهو أقل من أي دولة أخرى".

ومضت تقول: "المبدأ الأول للسيطرة على المرض هو الكشف المبكر، والاستجابة السريعة".

وترى "سايتو" -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن من حسن حظ اليابان "أن لديها 469 مركزًا للصحة العامة المحلية، مع أكثر من 25 ألف موظف، يعملون بجد لإجراء تتبع الاتصال حتى قبل أن ينتشر الفيروس في البلاد، ومن قبل أن توجد تطبيقات تتبع".

وأوضحت أن اليابان أدركت "في مرحلة مبكرة أن الجهود المبذولة للعثور على الحالات المصابة من خلال اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى؛ لم تكن فعالة بشكل خاص".

وأشارت إلى أن "حكومة اليابان لم تكن لتملك السلطة القانونية لتنفيذ تدابير قوية مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول"؛ فكانت جميع قيود السفر المعلنة طوعية.

وخلصت إلى أن ما استطاعت الحكومة فعله هو "إطلاع الجمهور على مزيد من المعلومات حول المرض بطريقة سهلة الفهم".

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:07 PM

هكذا نجحت اليابان في السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"

"تجربة لم تكن سهلة" لكنها نجحت في خفض معدل الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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"التجربة لم تكن سهلة"، لهذه الجملة استعرضت مديرة قسم إدارة الأزمات الصحية في المعهد الوطني الياباني للصحة العامة، تومويا سايتو، تجربة بلادها في التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت تومايا سايتو في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، السبت: إن المتابعة المضنية للمرضى والتقاليد الاجتماعية ساعدت على خفض معدل الوفيات.

وأضافت "سايتو": "الإجراءات التي اتخذتها اليابان خلال الجائحة جاءت بنتائج إيجابية؛ حيث شهدنا 903 حالات وفاة؛ مما يجعل معدل الوفيات 0.72 لكل 100 ألف شخص؛ وهو أقل من أي دولة أخرى".

ومضت تقول: "المبدأ الأول للسيطرة على المرض هو الكشف المبكر، والاستجابة السريعة".

وترى "سايتو" -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن من حسن حظ اليابان "أن لديها 469 مركزًا للصحة العامة المحلية، مع أكثر من 25 ألف موظف، يعملون بجد لإجراء تتبع الاتصال حتى قبل أن ينتشر الفيروس في البلاد، ومن قبل أن توجد تطبيقات تتبع".

وأوضحت أن اليابان أدركت "في مرحلة مبكرة أن الجهود المبذولة للعثور على الحالات المصابة من خلال اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى؛ لم تكن فعالة بشكل خاص".

وأشارت إلى أن "حكومة اليابان لم تكن لتملك السلطة القانونية لتنفيذ تدابير قوية مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول"؛ فكانت جميع قيود السفر المعلنة طوعية.

وخلصت إلى أن ما استطاعت الحكومة فعله هو "إطلاع الجمهور على مزيد من المعلومات حول المرض بطريقة سهلة الفهم".

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