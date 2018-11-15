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شاهد .. بالرصاص والهلاهيل هكذا احتفل العراقيون بفوزهم كروياً على إيران

وسط هتافات ضد النظام الفارسي

ما أن أُطلقت صافرة الحكم معلنة فوز منتخب العراق على نظيره الإيراني بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، حتى انطلقت الاحتفالات العراقية في كل مكان؛ فرحاً بذلك الانتصار، وكان أبرزها احتفالات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المئات من مقاطع الفيديو التي تظهر فرحة المتظاهرين العراقيين بفوز منتخبهم على المنتخب الإيراني، وكان أبرزها مقطع فيديو للفنان العراقي حسين نعمة، يظهر من خلاله وهو يطلق الرصاص في الهواء فرحاً بانتصار المنتخب العراقي على الإيراني، مع أصوات الهلاهيل التي صاحبت المقطع.

وعلق عدد من النشطاء العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي: انتصر العراق كروياً على إيران، وسيكتب الله النصر سياسياً قريباً، ويتم طرد المحتل الفارسي من أراضي الرافدين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة آلاف العراقيين في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، وهم يحتفلون بفوزهم على المنتخب الإيراني.

وجرت المباراة التي أقيمت بالأردن وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية العراقية، وأطلقوا من مدرجات إستاد عمان الدولي الكثير من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني، والتي راح ضحيتها 330 شخصاً.

العراق منتخب العراق

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شاهد .. بالرصاص والهلاهيل هكذا احتفل العراقيون بفوزهم كروياً على إيران
سبق

ما أن أُطلقت صافرة الحكم معلنة فوز منتخب العراق على نظيره الإيراني بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، حتى انطلقت الاحتفالات العراقية في كل مكان؛ فرحاً بذلك الانتصار، وكان أبرزها احتفالات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المئات من مقاطع الفيديو التي تظهر فرحة المتظاهرين العراقيين بفوز منتخبهم على المنتخب الإيراني، وكان أبرزها مقطع فيديو للفنان العراقي حسين نعمة، يظهر من خلاله وهو يطلق الرصاص في الهواء فرحاً بانتصار المنتخب العراقي على الإيراني، مع أصوات الهلاهيل التي صاحبت المقطع.

وعلق عدد من النشطاء العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي: انتصر العراق كروياً على إيران، وسيكتب الله النصر سياسياً قريباً، ويتم طرد المحتل الفارسي من أراضي الرافدين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة آلاف العراقيين في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، وهم يحتفلون بفوزهم على المنتخب الإيراني.

وجرت المباراة التي أقيمت بالأردن وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية العراقية، وأطلقوا من مدرجات إستاد عمان الدولي الكثير من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني، والتي راح ضحيتها 330 شخصاً.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:35 AM

شاهد .. بالرصاص والهلاهيل هكذا احتفل العراقيون بفوزهم كروياً على إيران

وسط هتافات ضد النظام الفارسي

A A A
حامد العلي - الرياض
1
1,702

ما أن أُطلقت صافرة الحكم معلنة فوز منتخب العراق على نظيره الإيراني بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، حتى انطلقت الاحتفالات العراقية في كل مكان؛ فرحاً بذلك الانتصار، وكان أبرزها احتفالات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المئات من مقاطع الفيديو التي تظهر فرحة المتظاهرين العراقيين بفوز منتخبهم على المنتخب الإيراني، وكان أبرزها مقطع فيديو للفنان العراقي حسين نعمة، يظهر من خلاله وهو يطلق الرصاص في الهواء فرحاً بانتصار المنتخب العراقي على الإيراني، مع أصوات الهلاهيل التي صاحبت المقطع.

وعلق عدد من النشطاء العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي: انتصر العراق كروياً على إيران، وسيكتب الله النصر سياسياً قريباً، ويتم طرد المحتل الفارسي من أراضي الرافدين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة آلاف العراقيين في ساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد، وهم يحتفلون بفوزهم على المنتخب الإيراني.

وجرت المباراة التي أقيمت بالأردن وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية العراقية، وأطلقوا من مدرجات إستاد عمان الدولي الكثير من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني، والتي راح ضحيتها 330 شخصاً.

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