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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان

تحمل مساعدات إيوائية وغذائية لمساعدة متضرري كارثة السيول والفيضانات

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت السودان أخيراً.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي، 90 طناً من المساعدات الإيوائية والغذائية تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طناً من التمور.

وسيتم تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي المنفذ للمركز، بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، يستفيد منها 31980 فرداً، لتوزيعها في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة، علماً بأنه رافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

وأوضح راعي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، أنه تم اليوم استقبال الطائرة الإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان ورفع المشقة عنهم وتخفيف الأضرار الناتجة عن الفيضانات، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على مد يد العون للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات.

وقدم مفوض عام مفوضية العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ، خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وقيادة المركز على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبيناً أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المعدة مسبقا بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة، وسفارة المملكة في الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان
سبق

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت السودان أخيراً.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي، 90 طناً من المساعدات الإيوائية والغذائية تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طناً من التمور.

وسيتم تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي المنفذ للمركز، بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، يستفيد منها 31980 فرداً، لتوزيعها في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة، علماً بأنه رافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

وأوضح راعي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، أنه تم اليوم استقبال الطائرة الإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان ورفع المشقة عنهم وتخفيف الأضرار الناتجة عن الفيضانات، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على مد يد العون للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات.

وقدم مفوض عام مفوضية العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ، خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وقيادة المركز على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبيناً أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المعدة مسبقا بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة، وسفارة المملكة في الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:43 AM

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان

تحمل مساعدات إيوائية وغذائية لمساعدة متضرري كارثة السيول والفيضانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت السودان أخيراً.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي، 90 طناً من المساعدات الإيوائية والغذائية تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طناً من التمور.

وسيتم تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي المنفذ للمركز، بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، يستفيد منها 31980 فرداً، لتوزيعها في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة، علماً بأنه رافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

وأوضح راعي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، أنه تم اليوم استقبال الطائرة الإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان ورفع المشقة عنهم وتخفيف الأضرار الناتجة عن الفيضانات، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على مد يد العون للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات.

وقدم مفوض عام مفوضية العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ، خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وقيادة المركز على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبيناً أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المعدة مسبقا بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة، وسفارة المملكة في الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

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