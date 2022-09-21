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شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء

تحية نقلها "الغانم" من أمريكا لكل مواطن.. وبالخلفية اطمئنان من الملك سلمان

لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.

ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.

فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء
سبق

لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.

ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.

فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
03:19 PM

شاهد.. "سلام الأمير" ترند يقابله الكويتيون بفيديو ووسمين ودعاء بالشفاء

تحية نقلها "الغانم" من أمريكا لكل مواطن.. وبالخلفية اطمئنان من الملك سلمان

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عبدالله العنزي - الرياض
6
3,640

لاقت تحية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ترحيباً كبيراً لدى الأشقاء في دولة الكويت الذين عبّروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصّهم بالوصية، بالرغم من بُعده ووضعه الصحي، داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.

ولم تمضِ ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية، حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال تحياتهم لأميرهم مرفقة بأبيات شعرية وصور له فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه الموجه إليهم.

فيما تصدّر وسما "صباح الأحمد"، و"سلام الأمير لكل كويتي وكويتية" المراتب الأولى على "تويتر" عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير سواءً من الكويتيين أو أشقائهم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد اطمأن على صحة أمير دولة الكويت عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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