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"المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل

توقّع تشكُّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية محدودة.

وقال المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأشار إلى أن عرفات "مكة المكرّمة" سجّلت أمس أعلى درجة حرارة عظمى بـ 38 مئوية، فيما سجّلت القريات اليوم أدنى درجة صغرى 13 مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية محدودة.

وقال المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأشار إلى أن عرفات "مكة المكرّمة" سجّلت أمس أعلى درجة حرارة عظمى بـ 38 مئوية، فيما سجّلت القريات اليوم أدنى درجة صغرى 13 مئوية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
10:43 AM

"المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل

توقّع تشكُّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية محدودة.

وقال المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأشار إلى أن عرفات "مكة المكرّمة" سجّلت أمس أعلى درجة حرارة عظمى بـ 38 مئوية، فيما سجّلت القريات اليوم أدنى درجة صغرى 13 مئوية.

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