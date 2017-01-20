"تويتر" تقدم خدمتها الجديدة للدردشة على نظام "أندرويد"

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن توفير خدمتها الجديدة للدردشة، والمعروفة باسم "مجتمعات تويتر" على إصدارها لنظام تشغيل "أندرويد"، بعد 4 أشهر من ظهوره للمرة الأولى على منصتي "آي أو إس" و"الويب".

وتعمل خدمة "مجتمعات تويتر" على توفير عثور المستخدم على مجموعات ذات صلة باهتماماته والدردشة مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

وتوفر هذه الخدمة "مجتمعات" اهتماماتٍ متنوعة مثل: (النباتات، والعناية بالبشرة، والمساحات الخضراء، والتصميم، والأزياء، والأغاني، وعشاق الألعاب)، وتوفر أيضًا إمكانية أن تكون جزءًا من المحادثات دون إزعاج متابعيه.

ورغم أن تويتر لم تُطَور بعدُ إمكانية إنشاء المستخدمين مجتمعاتهم الخاصة؛ إلا أنها أشارت إلى أنه عند طلب إنشاء المستخدم "مجتمعًا خاصًّا" سيتم دراسة الطلب بصورة مستفيضة؛ مشيرة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة.

ووضعت تويتر خططها الخاصة بإنشاء "المجتمعات" خلال عام 2022؛ ليكون نوعًا ثالثًا من العضوية التي تتجاوز تنسيقات الدعوة فقط والمفتوحة للجميع؛ حيث يمكن للمستخدمين طلب الانضمام، ويمكن للمشرفين السماح لهم بالدخول أو رفض الطلب.

ويوجد أيضًا خط أخبار وجدول زمني مصنف، بالإضافة إلى أن الجدول الزمني الاعتيادي سيظل متاحًا، والأسئلة والأجوبة وطرق التعديلات لتسليط الضوء على أفضل محتوى لـ"المجتمع".