"الأرصاد" يبشّر بحالة أجواء شتوية ماطرة تبدأ الثلاثاء وتشمل معظم المناطق

المركز الوطني أكّد أنه سيكشف مزيداً من التفاصيل حول الحالة في تقرير لاحق

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته لتعرُّض معظم المناطق لحالة أجواءٍ شتوية ماطرة ابتداءً من #الثلاثاء المقبل.

وقال المركز: الحالة تشمل: مكة المكرّمة والباحة وعسير والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأكّد المركز أنه سيكشف مزيداً من التفاصيل في تقريرٍ لاحقٍ إن شاء الله.

والأسبوع الماضي دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطارٍ رعدية -بمشيئة الله- على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من أمس الأول الجمعة حتى اليوم الأحد.

وتأثرت مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، حائل) بهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة، الجمعة، فيما تأثرت أمس السبت واليوم الأحد مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية) بأمطارٍ متوسطة في مجملها.