احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.
"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية
احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.
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"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-04
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
09:07 PM
"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية
احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.
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