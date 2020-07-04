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"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية

احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.

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"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية
سبق

احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
09:07 PM

"الروقي" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشاب بندر الروقي، بزواجه في محافظة جدة؛ وذلك في حضور عائلي فقط، تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتبعًا للإجراءات الاحترازية.

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