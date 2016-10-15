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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7481.53 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.1 مليار ريال لأكثر من 90 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 117.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7481.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وسلامة، والأسماك، وشاكر، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سابتكو، والغاز، وشمس، وباتك، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.44% و5.33%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 62.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3493.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 850 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 181 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7481.53 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 117.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7481.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وسلامة، والأسماك، وشاكر، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سابتكو، والغاز، وشمس، وباتك، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.44% و5.33%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 62.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3493.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 850 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 181 صفقة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7481.53 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.1 مليار ريال لأكثر من 90 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 117.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7481.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخزف السعودي، وسلامة، والأسماك، وشاكر، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سابتكو، والغاز، وشمس، وباتك، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.44% و5.33%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والمصافي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 62.82 نقطة ليقفل عند مستوى 3493.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 850 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 181 صفقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
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