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المسند عن أجواء الأربعاء: الكتلة قارسة البرودة تتزامن مع المرتفع H

قال: يجلب الاستقرار بوجه عام وهو طارد للسحب والحالات المطرية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء #السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.

حالة الطقس الأرصاد كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند عن أجواء الأربعاء: الكتلة قارسة البرودة تتزامن مع المرتفع H
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء #السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

المسند عن أجواء الأربعاء: الكتلة قارسة البرودة تتزامن مع المرتفع H

قال: يجلب الاستقرار بوجه عام وهو طارد للسحب والحالات المطرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء #السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.

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