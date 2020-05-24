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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

متحدث "الصحة" لمصابي كورونا: مرحلة ستتجاوزونها إلى التعافي

قدّم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر مع التمنيات بالشفاء

قدّم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التهنئة بالعيد السعيد للمصابين بفيروس كورونا سواء الموجودين بالمستشفيات أو دور الضيافة أو الحجر المنزلي، مقرونة بالتمنيات القلبية الصادقة بالصحة والسلامة والعافية والدعوات بأن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

وأوضح "العبدالعالي"، في رسالة للمرضى وذويهم، أنهم يمرون بمرحلة صحية، متمنياً أن يتجاوزوها إلى التعافي.

وأضاف: اطمأنوا فإن الخدمات الصحية والرعاية الطيبة التي تقدم في المملكة العربية السعودية لكم وللجميع ستقدم على أعلى مستوى وبأفضل طريقة وتكامل يقدم كل المستجدات الممكنة لرعايتكم بأمثل ما يمكن.

وأردف: نستبشر دائماً خيراً بأن من يصاب بالفيروس سيحصل على الرعاية الصحية اللازمة، وينتقل للشفاء والعافية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" لمصابي كورونا: مرحلة ستتجاوزونها إلى التعافي
سبق

قدّم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التهنئة بالعيد السعيد للمصابين بفيروس كورونا سواء الموجودين بالمستشفيات أو دور الضيافة أو الحجر المنزلي، مقرونة بالتمنيات القلبية الصادقة بالصحة والسلامة والعافية والدعوات بأن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

وأوضح "العبدالعالي"، في رسالة للمرضى وذويهم، أنهم يمرون بمرحلة صحية، متمنياً أن يتجاوزوها إلى التعافي.

وأضاف: اطمأنوا فإن الخدمات الصحية والرعاية الطيبة التي تقدم في المملكة العربية السعودية لكم وللجميع ستقدم على أعلى مستوى وبأفضل طريقة وتكامل يقدم كل المستجدات الممكنة لرعايتكم بأمثل ما يمكن.

وأردف: نستبشر دائماً خيراً بأن من يصاب بالفيروس سيحصل على الرعاية الصحية اللازمة، وينتقل للشفاء والعافية.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
05:05 PM

متحدث "الصحة" لمصابي كورونا: مرحلة ستتجاوزونها إلى التعافي

قدّم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر مع التمنيات بالشفاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,983

قدّم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التهنئة بالعيد السعيد للمصابين بفيروس كورونا سواء الموجودين بالمستشفيات أو دور الضيافة أو الحجر المنزلي، مقرونة بالتمنيات القلبية الصادقة بالصحة والسلامة والعافية والدعوات بأن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

وأوضح "العبدالعالي"، في رسالة للمرضى وذويهم، أنهم يمرون بمرحلة صحية، متمنياً أن يتجاوزوها إلى التعافي.

وأضاف: اطمأنوا فإن الخدمات الصحية والرعاية الطيبة التي تقدم في المملكة العربية السعودية لكم وللجميع ستقدم على أعلى مستوى وبأفضل طريقة وتكامل يقدم كل المستجدات الممكنة لرعايتكم بأمثل ما يمكن.

وأردف: نستبشر دائماً خيراً بأن من يصاب بالفيروس سيحصل على الرعاية الصحية اللازمة، وينتقل للشفاء والعافية.

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