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جائزة الأمير طلال تعلن غدًا الفائزين في مجال "القضاء على الجوع"

تبلغ قيمتها مليون دولار وتضمنت 98 مشروعًا من مختلف دول العالم

تعقد لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية يوم غد اجتماعها الثاني والعشرين، برئاسة رئيس لجنة الجائزة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك للإعلان عن الفائزين بالجائزة لسنة 2020، كما سيعلن في الاجتماع عن موضوع الجائزة لسنة 2021.

يُذكر أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية هي جائزة سنوية، تبلغ قيمتها مليون دولار، وتستهدف الجائزة أربع فئات وهي: المشروعات التنموية المنفذة عن طريق المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الجمعيات الأهلية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الحكومات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وأخيرًا المشروعات التنموية المنفذة أو الممولة أو التي بادر بها الأفراد.

وقد بلغ عدد الترشيحات للجائزة في دورتها المخصصة للقضاء على الجوع، 98 مشروعًا مرشحًا من مختلف دول العالم وكانت على النحو الآتي: 17 مشروعًا مرشحًا من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، أما المشروعات المرشحة من الجمعيات الأهلية فبلغت 44 مشروعًا، بينما بلغت المشروعات المرشحة من الحكومات 19 مشروعًا، و بلغ عدد المشروعات المرشحة من قبل الأفراد 18مشروعًا.

يشار إلى أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تتفرد بأنها تتخذ واحدًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر موضوعًا لها في كل عام، حيث كان موضوع الجائزة في دورتها 22 هو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.

يُذكر أن لجنة الجائزة، يرأسها الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها الملكة صوفيا عن مجموعة الدول الأوروبية، ومرسيدس مينافرا عن القارتين الأمريكيتين، والدكتور محمد يونس، حائز جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك قرامين، عن الدول الآسيوية، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا عن المجموعة العربية، والدكتور يوسف سيد عبدالله مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقًا عن المجموعة الإفريقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة الأمير طلال تعلن غدًا الفائزين في مجال "القضاء على الجوع"
سبق

تعقد لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية يوم غد اجتماعها الثاني والعشرين، برئاسة رئيس لجنة الجائزة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك للإعلان عن الفائزين بالجائزة لسنة 2020، كما سيعلن في الاجتماع عن موضوع الجائزة لسنة 2021.

يُذكر أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية هي جائزة سنوية، تبلغ قيمتها مليون دولار، وتستهدف الجائزة أربع فئات وهي: المشروعات التنموية المنفذة عن طريق المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الجمعيات الأهلية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الحكومات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وأخيرًا المشروعات التنموية المنفذة أو الممولة أو التي بادر بها الأفراد.

وقد بلغ عدد الترشيحات للجائزة في دورتها المخصصة للقضاء على الجوع، 98 مشروعًا مرشحًا من مختلف دول العالم وكانت على النحو الآتي: 17 مشروعًا مرشحًا من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، أما المشروعات المرشحة من الجمعيات الأهلية فبلغت 44 مشروعًا، بينما بلغت المشروعات المرشحة من الحكومات 19 مشروعًا، و بلغ عدد المشروعات المرشحة من قبل الأفراد 18مشروعًا.

يشار إلى أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تتفرد بأنها تتخذ واحدًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر موضوعًا لها في كل عام، حيث كان موضوع الجائزة في دورتها 22 هو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.

يُذكر أن لجنة الجائزة، يرأسها الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها الملكة صوفيا عن مجموعة الدول الأوروبية، ومرسيدس مينافرا عن القارتين الأمريكيتين، والدكتور محمد يونس، حائز جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك قرامين، عن الدول الآسيوية، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا عن المجموعة العربية، والدكتور يوسف سيد عبدالله مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقًا عن المجموعة الإفريقية.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
04:43 PM

جائزة الأمير طلال تعلن غدًا الفائزين في مجال "القضاء على الجوع"

تبلغ قيمتها مليون دولار وتضمنت 98 مشروعًا من مختلف دول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية يوم غد اجتماعها الثاني والعشرين، برئاسة رئيس لجنة الجائزة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وذلك للإعلان عن الفائزين بالجائزة لسنة 2020، كما سيعلن في الاجتماع عن موضوع الجائزة لسنة 2021.

يُذكر أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية هي جائزة سنوية، تبلغ قيمتها مليون دولار، وتستهدف الجائزة أربع فئات وهي: المشروعات التنموية المنفذة عن طريق المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الجمعيات الأهلية، والمشروعات التنموية المنفذة عن طريق الحكومات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وأخيرًا المشروعات التنموية المنفذة أو الممولة أو التي بادر بها الأفراد.

وقد بلغ عدد الترشيحات للجائزة في دورتها المخصصة للقضاء على الجوع، 98 مشروعًا مرشحًا من مختلف دول العالم وكانت على النحو الآتي: 17 مشروعًا مرشحًا من المنظمات الدولية والأممية والإقليمية، أما المشروعات المرشحة من الجمعيات الأهلية فبلغت 44 مشروعًا، بينما بلغت المشروعات المرشحة من الحكومات 19 مشروعًا، و بلغ عدد المشروعات المرشحة من قبل الأفراد 18مشروعًا.

يشار إلى أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تتفرد بأنها تتخذ واحدًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر موضوعًا لها في كل عام، حيث كان موضوع الجائزة في دورتها 22 هو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030.

يُذكر أن لجنة الجائزة، يرأسها الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها الملكة صوفيا عن مجموعة الدول الأوروبية، ومرسيدس مينافرا عن القارتين الأمريكيتين، والدكتور محمد يونس، حائز جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك قرامين، عن الدول الآسيوية، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا عن المجموعة العربية، والدكتور يوسف سيد عبدالله مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقًا عن المجموعة الإفريقية.

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