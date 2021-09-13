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في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل

أعلن البنك المركزي السعودي إصداره التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وشهد قطاع التأمين -بحسب التقرير- عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ إذ ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعًا في الأقساط المكتتب بها؛ إذ نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من عام 2021م انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %؛ وذلك نتيجة لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين؛ إذ بلغ 172.2 %.


الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي إصداره التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وشهد قطاع التأمين -بحسب التقرير- عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ إذ ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعًا في الأقساط المكتتب بها؛ إذ نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من عام 2021م انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %؛ وذلك نتيجة لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين؛ إذ بلغ 172.2 %.


13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:54 PM

في تقرير "قطاع التأمين" للربع الثاني.. ارتفاع في الأقساط المكتتب بها وانخفاض 59 % في صافي الدخل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي إصداره التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من عام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وشهد قطاع التأمين -بحسب التقرير- عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ إذ ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعًا في الأقساط المكتتب بها؛ إذ نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من عام 2021م انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %؛ وذلك نتيجة لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين؛ إذ بلغ 172.2 %.


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