السنغال: 89 إصابة جديدة بكورونا.. و2699 حالة شفاء و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص؛ مشيرًا إلى أن حوالى 1654 مصابًا يوجدون حاليًا في المستشفيات.

وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء؛ مقابل 51 حالة وفاة.