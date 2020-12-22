كفارة ورفع درجات.. "آل الشيخ" يواسي أسرة ومحبي "راجح العجمي"

داعية وشاعر سخّر وقته وجهده لخدمة الدعوة ونبأ وفاته تصدّر "تويتر"

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التعازي وصادق المواساة لأسرة ومحبي الداعية الشاعر راجح بن سالم العجمي، سائلاً الله أن يجعل ما أصابه كفارة ورفعة في درجاته بالآخرة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ"، بـ"تويتر"، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ الداعية راجح بن سالم العجمي -غفر الله له-، وجعل ما أصابه كفارة له ورفعة لدرجاته".

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وأضاف: "لذا أتقدم بالعزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وأسأل الله أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته وعفوه ورضوانه".

وكان نبأ وفاة الداعية الشاعر راجح بن سالم العجمي، الذي انتشر صباح أمس الإثنين، قد تصدر الترند العالمي بمنصة "تويتر"، وأنشأ مرتادو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً يحمل اسم الفقيد #راجح_العجمي- في_ذمة الله؛ حيث قدّم المغرّدون خالص التعازي لذوي الفقيد، داعين الله أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته، مشيرين إلى أنه داعية عُرف ببشاشة وجهه وطيبة قلبه وحبه للخير.

يُذكر أن الشاعر الكبير "راجح العجمي"، أفنى وقته في السعي لعتق الرقاب والسعي للخير، إضافة إلى أنه عاشَ داعياً إلى الله بأبياته وقوافيه وكلماته الوهاجة، فيما يعد الراحل من الشعراء الذين نذروا شعرهم للدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله، وإلى الحثّ على الالتزام بقيم الدين الحنيف ومكارم الأخلاق.