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محافظ العرضيات يستعرض الاستعدادات لمهرجان العسل ‏

من المقرر إقامته نهاية ديسمبر المقبل

اجتمع محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مساء أمس الأحد بلجنة التنمية السياحية بالمحافظة بهدف التحضير لمهرجان العسل الذي من المقرر إقامته نهاية ديسمبر المقبل.

وتم اللقاء بأحد المشاريع الشبابية بالمحافظة، الذي يستثمره ويديره شباب سعوديون، تشجيعًا ودعمًا لهم.


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محافظ العرضيات يستعرض الاستعدادات لمهرجان العسل ‏
سبق

اجتمع محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مساء أمس الأحد بلجنة التنمية السياحية بالمحافظة بهدف التحضير لمهرجان العسل الذي من المقرر إقامته نهاية ديسمبر المقبل.

وتم اللقاء بأحد المشاريع الشبابية بالمحافظة، الذي يستثمره ويديره شباب سعوديون، تشجيعًا ودعمًا لهم.


02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:22 PM

محافظ العرضيات يستعرض الاستعدادات لمهرجان العسل ‏

من المقرر إقامته نهاية ديسمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
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اجتمع محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مساء أمس الأحد بلجنة التنمية السياحية بالمحافظة بهدف التحضير لمهرجان العسل الذي من المقرر إقامته نهاية ديسمبر المقبل.

وتم اللقاء بأحد المشاريع الشبابية بالمحافظة، الذي يستثمره ويديره شباب سعوديون، تشجيعًا ودعمًا لهم.


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