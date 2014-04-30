تستضيف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مقرها بالرياض، غداً الأحد، رئيس منظمة الأيزو جون والتر لإلقاء محاضرة عامة بعنوان "أثر تطبيق المواصفات القياسية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". ويتضمن اللقاء، إلى جانب المحاضرة، حلقة نقاشية مفتوحة عن المواصفات القياسية ومنظومة البنية التحتية للجودة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ترجمة لتوجّه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات القياسية وغيرها. ودعت هيئة المواصفات المختصين والمهتمين للحضور بعد التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa. وكانت المملكة قد فازت مؤخراً بعضوية مجلس إدارة منظمة الأيزو، وتمثل هيئة المواصفات المملكة كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة.

رئيس "الأيزو" يحاضر في الرياض عن أثر تطبيق المواصفات اقتصادياً.. غداً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-04-28 تستضيف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مقرها بالرياض، غداً الأحد، رئيس منظمة الأيزو جون والتر لإلقاء محاضرة عامة بعنوان "أثر تطبيق المواصفات القياسية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ويتضمن اللقاء، إلى جانب المحاضرة، حلقة نقاشية مفتوحة عن المواصفات القياسية ومنظومة البنية التحتية للجودة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ترجمة لتوجّه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات القياسية وغيرها.

ودعت هيئة المواصفات المختصين والمهتمين للحضور بعد التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

وكانت المملكة قد فازت مؤخراً بعضوية مجلس إدارة منظمة الأيزو، وتمثل هيئة المواصفات المملكة كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439 12:23 PM

رئيس "الأيزو" يحاضر في الرياض عن أثر تطبيق المواصفات اقتصادياً.. غداً ضمن حلقة نقاشية مفتوحة تنظم في مقر "هيئة المقاييس".. دعوة المهتمين للحضور





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تستضيف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مقرها بالرياض، غداً الأحد، رئيس منظمة الأيزو جون والتر لإلقاء محاضرة عامة بعنوان "أثر تطبيق المواصفات القياسية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ويتضمن اللقاء، إلى جانب المحاضرة، حلقة نقاشية مفتوحة عن المواصفات القياسية ومنظومة البنية التحتية للجودة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ترجمة لتوجّه الهيئة نحو تعزيز التعاون مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات القياسية وغيرها.

ودعت هيئة المواصفات المختصين والمهتمين للحضور بعد التسجيل في موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

وكانت المملكة قد فازت مؤخراً بعضوية مجلس إدارة منظمة الأيزو، وتمثل هيئة المواصفات المملكة كأحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة العريقة والرائدة.