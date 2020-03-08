النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة نيويورك تكشف سرّ اعتداء 20 شابًّا على فتاة بالشارع

بعد بثّ الفيديو الشائن.. وتوقيف 5 متهمين

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن السبب وراء قيام حوالي 20 شابًّا بالاعتداء بالضرب المبرح وسرقة فتاة مراهقة، 15 عامًا، على رصيف بأحد الشوارع، وذلك عقب قيام 5 متهمين بتسليم أنفسهم للشرطة بصحبة أولياء أمورهم.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: فقد استجوبت الشرطة المتهمين الخمسة، وكشفوا في إفاداتهم أن وراء الاعتداء مضاربة سابقة حدثت في المدرسة، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي؛ حيث قامت الفتاة الضحية بضرب صديقة لهم ضربًا مبرحًا، ولهذا قرروا الانتقام منها، وعقب نهاية اليوم الدراسي قاموا بمطاردة الفتاة التي فرّت منهم، حتى لحقوا بها على رصيف بشارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في منطقة بروكلين بنيويورك؛ حيث قاموا بضربها انتقامًا لصديقتهم.

وأضافت الصحيفة: إن الشرطة لم توجّه بعد أي اتهامات للشباب، في انتظار استكمال التحقيق مع الفتاة التي تعالج بالمستشفى.

وكانت شرطة نيويورك قد وصفت الهجوم بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز"، وأضافت: "لقد سرقوا كل ما تملكه الفتاة، جوالها وكروت الائتمان".

وبثّت الشرطة شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، يظهر الفتاة وقد سقطت على الأرض، وبسرعة تجمع حولها الشباب، وكان بعضهم يقفز في الهواء ويضربها في بطنها بقدميه، فيما سعى كلّ من شارك إلى ضربها.

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بخلع حذاء الفتاة التي كانت فاقدة الوعي على الرصيف ويهرب بالحذاء.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح وكدمات وتورم في الرأس.

وقد بثت الشرطة الفيديو وطالبت كلّ من لديه معلومات عن الاعتداء بالاتصال بها.

شرطة مدينة نيويورك سرقة فتاة مراهقة

الرئيسية/ محطات

اعلان
شرطة نيويورك تكشف سرّ اعتداء 20 شابًّا على فتاة بالشارع
سبق

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن السبب وراء قيام حوالي 20 شابًّا بالاعتداء بالضرب المبرح وسرقة فتاة مراهقة، 15 عامًا، على رصيف بأحد الشوارع، وذلك عقب قيام 5 متهمين بتسليم أنفسهم للشرطة بصحبة أولياء أمورهم.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: فقد استجوبت الشرطة المتهمين الخمسة، وكشفوا في إفاداتهم أن وراء الاعتداء مضاربة سابقة حدثت في المدرسة، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي؛ حيث قامت الفتاة الضحية بضرب صديقة لهم ضربًا مبرحًا، ولهذا قرروا الانتقام منها، وعقب نهاية اليوم الدراسي قاموا بمطاردة الفتاة التي فرّت منهم، حتى لحقوا بها على رصيف بشارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في منطقة بروكلين بنيويورك؛ حيث قاموا بضربها انتقامًا لصديقتهم.

وأضافت الصحيفة: إن الشرطة لم توجّه بعد أي اتهامات للشباب، في انتظار استكمال التحقيق مع الفتاة التي تعالج بالمستشفى.

وكانت شرطة نيويورك قد وصفت الهجوم بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز"، وأضافت: "لقد سرقوا كل ما تملكه الفتاة، جوالها وكروت الائتمان".

وبثّت الشرطة شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، يظهر الفتاة وقد سقطت على الأرض، وبسرعة تجمع حولها الشباب، وكان بعضهم يقفز في الهواء ويضربها في بطنها بقدميه، فيما سعى كلّ من شارك إلى ضربها.

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بخلع حذاء الفتاة التي كانت فاقدة الوعي على الرصيف ويهرب بالحذاء.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح وكدمات وتورم في الرأس.

وقد بثت الشرطة الفيديو وطالبت كلّ من لديه معلومات عن الاعتداء بالاتصال بها.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:35 PM

شرطة نيويورك تكشف سرّ اعتداء 20 شابًّا على فتاة بالشارع

بعد بثّ الفيديو الشائن.. وتوقيف 5 متهمين

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
14,591

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن السبب وراء قيام حوالي 20 شابًّا بالاعتداء بالضرب المبرح وسرقة فتاة مراهقة، 15 عامًا، على رصيف بأحد الشوارع، وذلك عقب قيام 5 متهمين بتسليم أنفسهم للشرطة بصحبة أولياء أمورهم.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: فقد استجوبت الشرطة المتهمين الخمسة، وكشفوا في إفاداتهم أن وراء الاعتداء مضاربة سابقة حدثت في المدرسة، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي؛ حيث قامت الفتاة الضحية بضرب صديقة لهم ضربًا مبرحًا، ولهذا قرروا الانتقام منها، وعقب نهاية اليوم الدراسي قاموا بمطاردة الفتاة التي فرّت منهم، حتى لحقوا بها على رصيف بشارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في منطقة بروكلين بنيويورك؛ حيث قاموا بضربها انتقامًا لصديقتهم.

وأضافت الصحيفة: إن الشرطة لم توجّه بعد أي اتهامات للشباب، في انتظار استكمال التحقيق مع الفتاة التي تعالج بالمستشفى.

وكانت شرطة نيويورك قد وصفت الهجوم بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز"، وأضافت: "لقد سرقوا كل ما تملكه الفتاة، جوالها وكروت الائتمان".

وبثّت الشرطة شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، يظهر الفتاة وقد سقطت على الأرض، وبسرعة تجمع حولها الشباب، وكان بعضهم يقفز في الهواء ويضربها في بطنها بقدميه، فيما سعى كلّ من شارك إلى ضربها.

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بخلع حذاء الفتاة التي كانت فاقدة الوعي على الرصيف ويهرب بالحذاء.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح وكدمات وتورم في الرأس.

وقد بثت الشرطة الفيديو وطالبت كلّ من لديه معلومات عن الاعتداء بالاتصال بها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,098
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,217

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة