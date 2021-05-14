خلال الربع الأول.. 47.99 مليار ريال دُفعت عبر تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال"

أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قيمة العمليات المنفذة باستخدام تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال" بلغت نحو 47.99 مليار ريال، نفذت من خلال 429.79 مليون عملية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020. وتقسم قيمة العمليات المستخدمة بتقنية التواصل قريب المدى إلى قسمين: عمليات عبر (الجوال)، وعمليات عبر (البطاقات)؛ حيث استحوذت العمليات عبر (البطاقات) على النسبة الأكبر من قيمة العمليات المنفذة خلال الربع الأول 2020، والتي بلغت قيمة العمليات المنفذة عبرها نحو 40.80 مليار ريال، تشكل 85% من المجموع، بينما بلغت قيمة العمليات المنفذة (عبر الجوال) نحو 7.18 مليار ريال، تشكل نحو 15% من الإجمالي. ونمت قيمة العمليات المنفذة بتقنية التواصل قريب المدى "أثير" عبر البطاقات، وكذلك مدى "pay" عبر الجوال بنسبة 477% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019؛ حيث بلغت قيمة العمليات المنفذة في الربع الأول من العام 2019 نحو 8.32 مليار ريال. أما عدد العمليات فقد ارتفع بنسبة 263% من 118.26 مليون عملية في الربع الأول 2019 إلى 429.79 مليون عملية في الربع الأول 2020. وبتوزيع الأداء بحسب طريقة الدفع، سواء كانت عبر (البطاقات) أو عبر (الجوال)، تشير البيانات إلى أن الدفع عبر (الجوال) ارتفعت قيمة عملياته بنسبة كبيرة بلغت نحو 1567%؛ أي قرابة الـ16 ضعفًا من 430.95 مليون ريال في الربع الأول 2019 إلى 7.18 مليار ريال في الربع الأول 2020، أما قيمة العمليات التي تمت عبر (البطاقات) فقد ارتفعت بنسبة 417% بنحو 4 أضعاف من 7.88 مليار ريال في الربع الأول 2019، إلى نحو 40.80 مليار ريال في الربع الأول 2020. وتتيح خدمة مدى "أثير" لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى؛ إذ يمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، أما خدمة مدى "pay" فتتم عبر تطبيق خاص في أجهزة الجوالات الذكية، وتتيح لعملاء البنوك من حاملي البطاقات المصدرة، حفظ جميع بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الجوال الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر المستخدمة نقاط البيع.

خلال الربع الأول.. 47.99 مليار ريال دُفعت عبر تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال" عيسى الحربي سبق 2020-05-14 أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قيمة العمليات المنفذة باستخدام تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال" بلغت نحو 47.99 مليار ريال، نفذت من خلال 429.79 مليون عملية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020.



وتقسم قيمة العمليات المستخدمة بتقنية التواصل قريب المدى إلى قسمين: عمليات عبر (الجوال)، وعمليات عبر (البطاقات)؛ حيث استحوذت العمليات عبر (البطاقات) على النسبة الأكبر من قيمة العمليات المنفذة خلال الربع الأول 2020، والتي بلغت قيمة العمليات المنفذة عبرها نحو 40.80 مليار ريال، تشكل 85% من المجموع، بينما بلغت قيمة العمليات المنفذة (عبر الجوال) نحو 7.18 مليار ريال، تشكل نحو 15% من الإجمالي.



ونمت قيمة العمليات المنفذة بتقنية التواصل قريب المدى "أثير" عبر البطاقات، وكذلك مدى "pay" عبر الجوال بنسبة 477% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019؛ حيث بلغت قيمة العمليات المنفذة في الربع الأول من العام 2019 نحو 8.32 مليار ريال. أما عدد العمليات فقد ارتفع بنسبة 263% من 118.26 مليون عملية في الربع الأول 2019 إلى 429.79 مليون عملية في الربع الأول 2020.



وبتوزيع الأداء بحسب طريقة الدفع، سواء كانت عبر (البطاقات) أو عبر (الجوال)، تشير البيانات إلى أن الدفع عبر (الجوال) ارتفعت قيمة عملياته بنسبة كبيرة بلغت نحو 1567%؛ أي قرابة الـ16 ضعفًا من 430.95 مليون ريال في الربع الأول 2019 إلى 7.18 مليار ريال في الربع الأول 2020، أما قيمة العمليات التي تمت عبر (البطاقات) فقد ارتفعت بنسبة 417% بنحو 4 أضعاف من 7.88 مليار ريال في الربع الأول 2019، إلى نحو 40.80 مليار ريال في الربع الأول 2020.



وتتيح خدمة مدى "أثير" لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى؛ إذ يمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، أما خدمة مدى "pay" فتتم عبر تطبيق خاص في أجهزة الجوالات الذكية، وتتيح لعملاء البنوك من حاملي البطاقات المصدرة، حفظ جميع بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الجوال الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر المستخدمة نقاط البيع.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 08:52 PM

اخر تعديل 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 09:22 PM

خلال الربع الأول.. 47.99 مليار ريال دُفعت عبر تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال" ساما: نمت بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019م





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أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن قيمة العمليات المنفذة باستخدام تقنية التواصل قريب المدى "البطاقات والجوال" بلغت نحو 47.99 مليار ريال، نفذت من خلال 429.79 مليون عملية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020.



وتقسم قيمة العمليات المستخدمة بتقنية التواصل قريب المدى إلى قسمين: عمليات عبر (الجوال)، وعمليات عبر (البطاقات)؛ حيث استحوذت العمليات عبر (البطاقات) على النسبة الأكبر من قيمة العمليات المنفذة خلال الربع الأول 2020، والتي بلغت قيمة العمليات المنفذة عبرها نحو 40.80 مليار ريال، تشكل 85% من المجموع، بينما بلغت قيمة العمليات المنفذة (عبر الجوال) نحو 7.18 مليار ريال، تشكل نحو 15% من الإجمالي.



ونمت قيمة العمليات المنفذة بتقنية التواصل قريب المدى "أثير" عبر البطاقات، وكذلك مدى "pay" عبر الجوال بنسبة 477% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019؛ حيث بلغت قيمة العمليات المنفذة في الربع الأول من العام 2019 نحو 8.32 مليار ريال. أما عدد العمليات فقد ارتفع بنسبة 263% من 118.26 مليون عملية في الربع الأول 2019 إلى 429.79 مليون عملية في الربع الأول 2020.



وبتوزيع الأداء بحسب طريقة الدفع، سواء كانت عبر (البطاقات) أو عبر (الجوال)، تشير البيانات إلى أن الدفع عبر (الجوال) ارتفعت قيمة عملياته بنسبة كبيرة بلغت نحو 1567%؛ أي قرابة الـ16 ضعفًا من 430.95 مليون ريال في الربع الأول 2019 إلى 7.18 مليار ريال في الربع الأول 2020، أما قيمة العمليات التي تمت عبر (البطاقات) فقد ارتفعت بنسبة 417% بنحو 4 أضعاف من 7.88 مليار ريال في الربع الأول 2019، إلى نحو 40.80 مليار ريال في الربع الأول 2020.



وتتيح خدمة مدى "أثير" لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى؛ إذ يمكن من خلال الخدمة إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع، أما خدمة مدى "pay" فتتم عبر تطبيق خاص في أجهزة الجوالات الذكية، وتتيح لعملاء البنوك من حاملي البطاقات المصدرة، حفظ جميع بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الجوال الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر المستخدمة نقاط البيع.