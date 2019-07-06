النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران

بعد تخطي طهران كمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران
سبق

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:15 AM

أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران

بعد تخطي طهران كمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
910

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,646
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,479
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,844
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,452

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة