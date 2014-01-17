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مهرجان الغضا يقدم البدائل للقضاء على الاحتطاب الجائر

جناح الرحلات البرية نجح في استقطاب المهتمين بالسياحة

قدم جناح الرحلات البرية في مهرجان الغضا للثقافة والفنون المقام فعالياته حالياً في محافظة عنيزة، لزوار المهرجان, أنواعًا متعددة من الفحم وحطب التدفئة المستورد من الخارج من النوعيات الجيدة وبأسعار مناسبة لتكون إحدى الخطوات لإقناع الزائر بالاستغناء عن الحطب المحلي كخطوة لقطع الطريق نحو الاحتطاب الجائر.

وقال المشرف على الجناح عبدالعزيز المحيميدي: الجناح استقطب المهتمين بالسياحة والرحلات وزوار المهرجان بصفة عامة .
وأضاف: إقبال المتسوقين ارتكز على لوازم الرحلات البرية بأنواعها، والجناح تتنوع فعالياته وبرامجه بين عروض لأحدث الاختراعات والافكار ومسابقات يومية تدور في مجملها حول الرحلات البرية الآمنة.

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مهرجان الغضا يقدم البدائل للقضاء على الاحتطاب الجائر
سبق

قدم جناح الرحلات البرية في مهرجان الغضا للثقافة والفنون المقام فعالياته حالياً في محافظة عنيزة، لزوار المهرجان, أنواعًا متعددة من الفحم وحطب التدفئة المستورد من الخارج من النوعيات الجيدة وبأسعار مناسبة لتكون إحدى الخطوات لإقناع الزائر بالاستغناء عن الحطب المحلي كخطوة لقطع الطريق نحو الاحتطاب الجائر.

وقال المشرف على الجناح عبدالعزيز المحيميدي: الجناح استقطب المهتمين بالسياحة والرحلات وزوار المهرجان بصفة عامة .
وأضاف: إقبال المتسوقين ارتكز على لوازم الرحلات البرية بأنواعها، والجناح تتنوع فعالياته وبرامجه بين عروض لأحدث الاختراعات والافكار ومسابقات يومية تدور في مجملها حول الرحلات البرية الآمنة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:02 PM

مهرجان الغضا يقدم البدائل للقضاء على الاحتطاب الجائر

جناح الرحلات البرية نجح في استقطاب المهتمين بالسياحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
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قدم جناح الرحلات البرية في مهرجان الغضا للثقافة والفنون المقام فعالياته حالياً في محافظة عنيزة، لزوار المهرجان, أنواعًا متعددة من الفحم وحطب التدفئة المستورد من الخارج من النوعيات الجيدة وبأسعار مناسبة لتكون إحدى الخطوات لإقناع الزائر بالاستغناء عن الحطب المحلي كخطوة لقطع الطريق نحو الاحتطاب الجائر.

وقال المشرف على الجناح عبدالعزيز المحيميدي: الجناح استقطب المهتمين بالسياحة والرحلات وزوار المهرجان بصفة عامة .
وأضاف: إقبال المتسوقين ارتكز على لوازم الرحلات البرية بأنواعها، والجناح تتنوع فعالياته وبرامجه بين عروض لأحدث الاختراعات والافكار ومسابقات يومية تدور في مجملها حول الرحلات البرية الآمنة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,630
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,505
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,690

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