مهرجان الغضا يقدم البدائل للقضاء على الاحتطاب الجائر

جناح الرحلات البرية نجح في استقطاب المهتمين بالسياحة

قدم جناح الرحلات البرية في مهرجان الغضا للثقافة والفنون المقام فعالياته حالياً في محافظة عنيزة، لزوار المهرجان, أنواعًا متعددة من الفحم وحطب التدفئة المستورد من الخارج من النوعيات الجيدة وبأسعار مناسبة لتكون إحدى الخطوات لإقناع الزائر بالاستغناء عن الحطب المحلي كخطوة لقطع الطريق نحو الاحتطاب الجائر.

وقال المشرف على الجناح عبدالعزيز المحيميدي: الجناح استقطب المهتمين بالسياحة والرحلات وزوار المهرجان بصفة عامة .

وأضاف: إقبال المتسوقين ارتكز على لوازم الرحلات البرية بأنواعها، والجناح تتنوع فعالياته وبرامجه بين عروض لأحدث الاختراعات والافكار ومسابقات يومية تدور في مجملها حول الرحلات البرية الآمنة.