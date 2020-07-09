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"حساب المواطن" يودع دفعة يوليو: 1.7 مليار ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليونًا

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين حوالى 10.7 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال، منها 521 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفِ شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم؛ وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية)؛ على أن يكون المستند باسمه؛ وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية، مبينًا أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa؛ فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًّا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل (الفرد غير المتزوج "ذكر أو أنثى"، ويشمل "الأعزب، والأرمل، والمطلق"، وليس لديه تابعون أو مُعالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره ١٨ سنة فما فوق).

إلى ذلك، ذكر القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30% وشكّل الذكور المستقلين 70%؛ موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن إيداع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يودع دفعة يوليو: 1.7 مليار ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع
سبق

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين حوالى 10.7 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال، منها 521 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفِ شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم؛ وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية)؛ على أن يكون المستند باسمه؛ وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية، مبينًا أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa؛ فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًّا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل (الفرد غير المتزوج "ذكر أو أنثى"، ويشمل "الأعزب، والأرمل، والمطلق"، وليس لديه تابعون أو مُعالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره ١٨ سنة فما فوق).

إلى ذلك، ذكر القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30% وشكّل الذكور المستقلين 70%؛ موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:36 AM

"حساب المواطن" يودع دفعة يوليو: 1.7 مليار ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليونًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين حوالى 10.7 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال، منها 521 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفِ شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم؛ وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية)؛ على أن يكون المستند باسمه؛ وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية، مبينًا أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: ca.gov.sa؛ فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًّا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل (الفرد غير المتزوج "ذكر أو أنثى"، ويشمل "الأعزب، والأرمل، والمطلق"، وليس لديه تابعون أو مُعالون، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره ١٨ سنة فما فوق).

إلى ذلك، ذكر القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30% وشكّل الذكور المستقلين 70%؛ موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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