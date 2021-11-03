خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.
سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.
سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.
سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.