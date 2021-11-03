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"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة
سبق

سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
04:19 PM

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ليبيا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 359.019 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5157 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,045
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,946
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38 مليار ..

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