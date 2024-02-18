"التحالف" يدعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي لمحاولات تقويض الأمن بالمهرة

ضد جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بالمحافظة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكِّل خطرًا أمنيًّا حقيقيًّا، يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة، والمتزعمة جماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين (17 فبراير 2020 م) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية لوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية؛ وهو ما أدى لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية، والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين؛ ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة، بحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس، والمحافظة على الأمن.

وقد أسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.

وبيَّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح تجاه محاولات تقويض الأمن والاستقرار، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.