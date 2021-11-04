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حملة "سعادة أهالينا" تواصل مبادراتها للأسبوع الثاني في 6 مدن

تطلقها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية

تواصل حملة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، مبادراتها التطوعية في مدن المملكة للأسبوع الثاني على التوالي، والتي شملت حتى الآن ست مدن، هي: جدة ومكة والطائف والباحة ومحايل عسير وخميس مشيط.

وقدّمت الحملة عددًا من المبادرات شملت زيارة عمال المصانع في جدة وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وكذلك تنفيذ مبادرة تطوعية لترميم وصيانة ممر لذوي الاحتياجات الخاصة في خميس مشيط.

وتستمر الحملة التي تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي بكافة مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في نحو 17 مدينة، من أجل إدخال السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية، وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع.

وتعمل حملة "سعادة أهالينا" هذا العام، على تقديم 18 مبادرة تطوعية متنوعة تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات؛ من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

وتقدم الحملة حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مستهدفة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنبًا إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي، من أجل تقديم كل ما يفيد المجتمع ويخدم البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة "سعادة أهالينا" تواصل مبادراتها للأسبوع الثاني في 6 مدن
سبق

تواصل حملة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، مبادراتها التطوعية في مدن المملكة للأسبوع الثاني على التوالي، والتي شملت حتى الآن ست مدن، هي: جدة ومكة والطائف والباحة ومحايل عسير وخميس مشيط.

وقدّمت الحملة عددًا من المبادرات شملت زيارة عمال المصانع في جدة وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وكذلك تنفيذ مبادرة تطوعية لترميم وصيانة ممر لذوي الاحتياجات الخاصة في خميس مشيط.

وتستمر الحملة التي تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي بكافة مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في نحو 17 مدينة، من أجل إدخال السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية، وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع.

وتعمل حملة "سعادة أهالينا" هذا العام، على تقديم 18 مبادرة تطوعية متنوعة تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات؛ من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

وتقدم الحملة حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مستهدفة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنبًا إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي، من أجل تقديم كل ما يفيد المجتمع ويخدم البيئة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:27 PM

حملة "سعادة أهالينا" تواصل مبادراتها للأسبوع الثاني في 6 مدن

تطلقها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل حملة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية، مبادراتها التطوعية في مدن المملكة للأسبوع الثاني على التوالي، والتي شملت حتى الآن ست مدن، هي: جدة ومكة والطائف والباحة ومحايل عسير وخميس مشيط.

وقدّمت الحملة عددًا من المبادرات شملت زيارة عمال المصانع في جدة وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وكذلك تنفيذ مبادرة تطوعية لترميم وصيانة ممر لذوي الاحتياجات الخاصة في خميس مشيط.

وتستمر الحملة التي تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي بكافة مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في نحو 17 مدينة، من أجل إدخال السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية، وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع.

وتعمل حملة "سعادة أهالينا" هذا العام، على تقديم 18 مبادرة تطوعية متنوعة تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات؛ من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

وتقدم الحملة حزمة من المبادرات التي تتناسب مع كل مدينة وكل فئة مستهدفة، وبمشاركة مئات المتطوعين من كافة أنحاء المملكة، جنبًا إلى جنب مع موظفي البنك الأهلي السعودي، من أجل تقديم كل ما يفيد المجتمع ويخدم البيئة.

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