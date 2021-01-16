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طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال والاتفاق.. في ربع نهائي كأس الملك

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم الخميس، والطاقم مكون من:

حكم ساحة: بوبي مادين.
مساعد أول: غرايم ستيوارت.
مساعد ثاني: ديفيد ماكجيتشي.
حكم رابع: شكري الحنفوش.
حكم الفيديو: فاسكو سانتوس.
مساعد حكم الفيديو: محمد الهويش.

لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم حكام إسكتلندي مباراة الهلال أمام الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال والاتفاق.. في ربع نهائي كأس الملك
سبق

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم الخميس، والطاقم مكون من:

حكم ساحة: بوبي مادين.
مساعد أول: غرايم ستيوارت.
مساعد ثاني: ديفيد ماكجيتشي.
حكم رابع: شكري الحنفوش.
حكم الفيديو: فاسكو سانتوس.
مساعد حكم الفيديو: محمد الهويش.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:41 PM

طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال والاتفاق.. في ربع نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم الخميس، والطاقم مكون من:

حكم ساحة: بوبي مادين.
مساعد أول: غرايم ستيوارت.
مساعد ثاني: ديفيد ماكجيتشي.
حكم رابع: شكري الحنفوش.
حكم الفيديو: فاسكو سانتوس.
مساعد حكم الفيديو: محمد الهويش.

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