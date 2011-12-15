النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 76 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصناعة" تحثّ جميع المنشآت الصناعية على تحديث بياناتها

لتعزيز الشفافية في القطاع.. وتكوين قاعدة بيانات متينة

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مطلقةً بذلك أكبر مسح صناعي، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على دعوة شركائها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

وذكرت أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
كما تصبّ في صالح الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي؛ دعمًا للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.

وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا؛ ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات صناعية "المرصد الصناعي"، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم الصناعة السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات عن الصناعة في المملكة لجميع المصانع، وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها، وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.

ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الكريم الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: https://partners.mim.gov.sa، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم.


ودعت جميع شركائها من المنشآت الصناعية إلى سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح الصناعي المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة" تحثّ جميع المنشآت الصناعية على تحديث بياناتها
سبق

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مطلقةً بذلك أكبر مسح صناعي، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على دعوة شركائها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

وذكرت أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
كما تصبّ في صالح الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي؛ دعمًا للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.

وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا؛ ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات صناعية "المرصد الصناعي"، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم الصناعة السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات عن الصناعة في المملكة لجميع المصانع، وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها، وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.

ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الكريم الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: https://partners.mim.gov.sa، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم.


ودعت جميع شركائها من المنشآت الصناعية إلى سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح الصناعي المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:02 PM

"الصناعة" تحثّ جميع المنشآت الصناعية على تحديث بياناتها

لتعزيز الشفافية في القطاع.. وتكوين قاعدة بيانات متينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
74

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم جميع المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مطلقةً بذلك أكبر مسح صناعي، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار فيما يدعم نمو الصناعة السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على دعوة شركائها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الصناعي إلكترونيًا قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

وذكرت أن هذا الإجراء سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي في إطارها أنشأت الوزارة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الهادف إلى توفير البيانات والمؤشرات ولوحات المعلومات الصناعية، وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
كما تصبّ في صالح الإسهام في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي؛ دعمًا للصناعة الوطنية وحماية المصانع والمنتجات السعودية من الأضرار الخارجية.

وأطلقت الوزارة المسح الصناعي للبيانات الصناعية إلكترونيًا؛ ليتمكن المركز من استكمال تكوين قاعدة بيانات صناعية "المرصد الصناعي"، ويستفيد منها المستثمر والمصنع ومتخذ القرار بشكل أساسي لدفع عجلة نمو وتقدم الصناعة السعودية، وتوفير تقارير ومؤشرات عن الصناعة في المملكة لجميع المصانع، وتهيئة الفرص الاستثمارية في مجالاتها، وتسهيل إجراءات ترويج منتجاتها ضمن دليل المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى مساندة جهات رسم سياسات الشراء في وضع سياسات تفضيل المنتجات الوطنية.

ويأتي المسح الصناعي في ضوء الأمر السامي الكريم الصادر بشأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نصت لائحته التنفيذية على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وكذلك الالتزام بتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

وأتاحت الوزارة أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: https://partners.mim.gov.sa، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتهم.


ودعت جميع شركائها من المنشآت الصناعية إلى سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح الصناعي المعد لذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة