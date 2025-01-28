النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عمل إبداعي لفتاة سعودية يجسد خريطة المملكة بحبات البن الخولاني

خلال مشاركتها في المهرجان التاسع المقام بمحافظة الداير بني مالك

استطاعت الفتاة السعودية هنادي حسن المالكي أن تعكس مهاراتها العالية وخيالها الإبداعي الواسع، في عمل فني تركيبي اتسم بالدقة والمرونة تشكل بحبات من البن الخولاني السعودي ليجسد خريطة بلادنا المملكة العربية السعودية على لوح خشبي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع في محافظة الداير بني مالك، بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ويحاكي هذا العمل الفني المميز الذي جمع بين عبق الماضي وأصالة الحاضر، الموروث الثقافي والزراعي الكبير للمحافظة، من خلال صنع لوحة فنية معبّرة عن ذات الفنانة وإبداعها، وإبراز أحد أهم منتجات المنطقة ممثلاً بالبن الخولاني السعودي.

وأكدت الفنانة هنادي المالكي أن هذا العمل الفني استغرق منها قرابة الشهرين من العمل المتواصل حتى يكتمل.

وقالت: "حرصت على جمع أنواع البن الخولاني السعودي في عمل واحد، حيث استخدمت حبوب البن المحمص وغير المحمص، إضافة إلى القهوة الخولانية التي تشتهر بها المنطقة، وصففتها جنباً إلى جنب لتشكيل رسمة لخريطة بلادنا الغالية، كتأكيد على حبنا واعتزازنا دوماً بهويتنا السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عمل إبداعي لفتاة سعودية يجسد خريطة المملكة بحبات البن الخولاني
سبق

استطاعت الفتاة السعودية هنادي حسن المالكي أن تعكس مهاراتها العالية وخيالها الإبداعي الواسع، في عمل فني تركيبي اتسم بالدقة والمرونة تشكل بحبات من البن الخولاني السعودي ليجسد خريطة بلادنا المملكة العربية السعودية على لوح خشبي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع في محافظة الداير بني مالك، بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ويحاكي هذا العمل الفني المميز الذي جمع بين عبق الماضي وأصالة الحاضر، الموروث الثقافي والزراعي الكبير للمحافظة، من خلال صنع لوحة فنية معبّرة عن ذات الفنانة وإبداعها، وإبراز أحد أهم منتجات المنطقة ممثلاً بالبن الخولاني السعودي.

وأكدت الفنانة هنادي المالكي أن هذا العمل الفني استغرق منها قرابة الشهرين من العمل المتواصل حتى يكتمل.

وقالت: "حرصت على جمع أنواع البن الخولاني السعودي في عمل واحد، حيث استخدمت حبوب البن المحمص وغير المحمص، إضافة إلى القهوة الخولانية التي تشتهر بها المنطقة، وصففتها جنباً إلى جنب لتشكيل رسمة لخريطة بلادنا الغالية، كتأكيد على حبنا واعتزازنا دوماً بهويتنا السعودية".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:18 PM

عمل إبداعي لفتاة سعودية يجسد خريطة المملكة بحبات البن الخولاني

خلال مشاركتها في المهرجان التاسع المقام بمحافظة الداير بني مالك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
8,879

استطاعت الفتاة السعودية هنادي حسن المالكي أن تعكس مهاراتها العالية وخيالها الإبداعي الواسع، في عمل فني تركيبي اتسم بالدقة والمرونة تشكل بحبات من البن الخولاني السعودي ليجسد خريطة بلادنا المملكة العربية السعودية على لوح خشبي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع في محافظة الداير بني مالك، بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة السعودية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ويحاكي هذا العمل الفني المميز الذي جمع بين عبق الماضي وأصالة الحاضر، الموروث الثقافي والزراعي الكبير للمحافظة، من خلال صنع لوحة فنية معبّرة عن ذات الفنانة وإبداعها، وإبراز أحد أهم منتجات المنطقة ممثلاً بالبن الخولاني السعودي.

وأكدت الفنانة هنادي المالكي أن هذا العمل الفني استغرق منها قرابة الشهرين من العمل المتواصل حتى يكتمل.

وقالت: "حرصت على جمع أنواع البن الخولاني السعودي في عمل واحد، حيث استخدمت حبوب البن المحمص وغير المحمص، إضافة إلى القهوة الخولانية التي تشتهر بها المنطقة، وصففتها جنباً إلى جنب لتشكيل رسمة لخريطة بلادنا الغالية، كتأكيد على حبنا واعتزازنا دوماً بهويتنا السعودية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة