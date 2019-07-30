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"تصفية": أكملنا إجراءات الصرف للمساهمين في "المدينة سنتر"

أكّدت سعيها المتواصل لإغلاق ملف المساهمات العقارية المتعثرة

أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، سعيها المتواصل إلى إغلاق ملف المساهمات العقارية المتعثرة الواقعة ضمن اختصاصها، حيث أعلنت اليوم، استكمال إجراءات الصرف للمساهمين في مساهمة المدينة سنتر؛ العائدة لمكتب "فهد بن عبدالرحمن المطرود"، الواقعة في مدينة الرياض.

وأكّدت "تصفية" أنها انتهتْ من صرف مبلغ (32) مليون ريال يمثِّلُ جزءاً من حقوق المساهمين في مساهمة "المدينة سنتر" في وقت سابق، وأنها تابعت إجراءات استرداد مبلغ (5) ملايين ريال تمثل المتبقي من أموالهم لصرفها لهم وإغلاق ملف المساهمة نهائياً.

ودعت "تصفية" جميع المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم في هذه المساهمة، إلى البحث في موقعها باسم المساهم لمعرفة الإجراء الذي عليهم تنفيذه لتسلُّم حقوقهم على الرابط التالي:

www.tasfiah.sa

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"تصفية": أكملنا إجراءات الصرف للمساهمين في "المدينة سنتر"
سبق

أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، سعيها المتواصل إلى إغلاق ملف المساهمات العقارية المتعثرة الواقعة ضمن اختصاصها، حيث أعلنت اليوم، استكمال إجراءات الصرف للمساهمين في مساهمة المدينة سنتر؛ العائدة لمكتب "فهد بن عبدالرحمن المطرود"، الواقعة في مدينة الرياض.

وأكّدت "تصفية" أنها انتهتْ من صرف مبلغ (32) مليون ريال يمثِّلُ جزءاً من حقوق المساهمين في مساهمة "المدينة سنتر" في وقت سابق، وأنها تابعت إجراءات استرداد مبلغ (5) ملايين ريال تمثل المتبقي من أموالهم لصرفها لهم وإغلاق ملف المساهمة نهائياً.

ودعت "تصفية" جميع المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم في هذه المساهمة، إلى البحث في موقعها باسم المساهم لمعرفة الإجراء الذي عليهم تنفيذه لتسلُّم حقوقهم على الرابط التالي:

www.tasfiah.sa

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:00 PM

"تصفية": أكملنا إجراءات الصرف للمساهمين في "المدينة سنتر"

أكّدت سعيها المتواصل لإغلاق ملف المساهمات العقارية المتعثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، سعيها المتواصل إلى إغلاق ملف المساهمات العقارية المتعثرة الواقعة ضمن اختصاصها، حيث أعلنت اليوم، استكمال إجراءات الصرف للمساهمين في مساهمة المدينة سنتر؛ العائدة لمكتب "فهد بن عبدالرحمن المطرود"، الواقعة في مدينة الرياض.

وأكّدت "تصفية" أنها انتهتْ من صرف مبلغ (32) مليون ريال يمثِّلُ جزءاً من حقوق المساهمين في مساهمة "المدينة سنتر" في وقت سابق، وأنها تابعت إجراءات استرداد مبلغ (5) ملايين ريال تمثل المتبقي من أموالهم لصرفها لهم وإغلاق ملف المساهمة نهائياً.

ودعت "تصفية" جميع المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم في هذه المساهمة، إلى البحث في موقعها باسم المساهم لمعرفة الإجراء الذي عليهم تنفيذه لتسلُّم حقوقهم على الرابط التالي:

www.tasfiah.sa

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10 مليارات ..

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