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"محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان

صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.

وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.

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"محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان
سبق

صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.

وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
08:43 PM

"محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.

وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.

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