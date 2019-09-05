"محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان

صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.
وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.
صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.
وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.
صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.
وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.
صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة.
وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام.