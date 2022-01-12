"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام‎‎

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.

من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.