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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام‎‎

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.

من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

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"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام‎‎
سبق

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.

من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:16 PM

"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام‎‎

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عمر عريبي - جازان
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380

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.

من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,659

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