"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام
أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.
من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.
"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام
عمر عريبي
سبق
2022-01-12
أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.
من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
12:16 PM
"الحمدي" مديرًا لمستشفى صامطة العام
أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا إداريًّا بتعيين يحيى بن حمد مهدي حمدي مديرًا لمستشفى صامطة العام.
من جانبه رفع الحمدي، شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على دعمه اللا محدود، ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة.