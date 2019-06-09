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"جوازات الرياض" تنهي 8761 عملية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تنوعت ما بين خدمات التأشيرات من إصدار وتجديد هوية مقيم وتغيير المهنة

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ من الفترة 25/ 9/ 1440هـ وحتى 5/ 10/ 1440هـ (8761) عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات، وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكل أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر، بإنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.

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"جوازات الرياض" تنهي 8761 عملية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ من الفترة 25/ 9/ 1440هـ وحتى 5/ 10/ 1440هـ (8761) عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات، وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكل أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر، بإنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
02:55 PM

"جوازات الرياض" تنهي 8761 عملية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تنوعت ما بين خدمات التأشيرات من إصدار وتجديد هوية مقيم وتغيير المهنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ من الفترة 25/ 9/ 1440هـ وحتى 5/ 10/ 1440هـ (8761) عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات، وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكل أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر، بإنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.

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