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مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة

إذا مكّن السلطات المختصة من القبض على باقي الجناة

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها".

وأضافت: أن "المُبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، والمُبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته".

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة
سبق

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها".

وأضافت: أن "المُبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، والمُبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:22 PM

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة

إذا مكّن السلطات المختصة من القبض على باقي الجناة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,369

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها".

وأضافت: أن "المُبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، والمُبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته".

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